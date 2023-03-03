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«Айти бастион» подвел итоги 2022 года

2022 г. привнес в жизнь ИБ-компаний несколько определяющих факторов: уход западных вендоров, ужесточение требований регуляторов, усиление кибератак на заказчиков.

Эти обстоятельства в целом обусловили повышение спроса на отечественные ИБ-продукты со стороны заказчиков практически из всех отраслей экономики и определили рост востребованности продуктов компании «Айти бастион» в частности. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастион».

Проекты и выручка

В 2022 г. выручка компании выросла на 77%, оборот превысил 1,3 млрд руб. Таким образом, темпы роста «Айти бастион» опережают общий рост российского рынка ИБ.

Драйверами роста стали несколько факторов. Завершились продажами «длинные» проекты, которые были запланированы в 2020-2021 гг., во время всеобщей «удаленки». Именно тогда необходимость контроля стала очевидна для многих компаний и организаций. Также завершение проектов в государственных структурах связано с особенностями планирования организаций госсектора.

Значительную часть в общей структуре выручки традиционно занимает приобретение технической поддержки. В 2022 г. ни один из текущих заказчиков «Айти бастион» не отказался от продления техподдержки.

В 2022 г. СКДПУ НТ получил сертификат ФСТЭК России по УД-4, в связи с чем на IV квартал 2022 г. пришлось большое число проектов по тем заказчикам, для которых сертификация была принципиальным условием. Первый проект состоялся в Белоруссии, где продукт так же был сертифицирован.

«В связи с текущей геополитической ситуацией мы ожидали резкого роста проектов по импортозамещению, - сказал генеральный директор Сергей Бочкарев. - Однако этого не произошло. На замещение иностранных продуктов приходится лишь 8% проектов. Связано это с тем, что в начале прошлого года одни коммерческие организации были уверены, что иностранные вендоры ушли с рынка ненадолго, и переходить на отечественное ПО не придется. Другие решили эксплуатировать иностранные решения до тех пор, пока это возможно. Любопытно, что на фоне такой повестки в прошлом году «Айти бастион» несколько раз «замещал» решения других отечественных вендоров».

В целом, общее число проектов «Айти бастион» выросло на 57%.

Значительный рост проектов произошел в большинстве отраслей. Лидером по росту и по импортозамещению стала нефтегазовая отрасль.

В три раза увеличилось число проектов в отрасли телекоммуникаций, среди заказчиков появились как операторы связи, так и крупные ИТ-компании.

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По сравнению с остальными менее значительно выросло число проектов в финансовой сфере, однако крупные заказчики в этой отрасли расширили число лицензий и функциональных модулей. Профиль заказчиков из этой отрасли стал более разнообразным – например, СКДПУ НТ внедрил финансовый маркетплейс Банки.ру.

«Мы видим заинтересованность в РАМ-системах со стороны торговых сетей для контроля внутренних администраторов: в ритейле в 2022 г. состоялось сразу несколько «пилотов». Новый тип заказчика – спортивные клубы, которые также заинтересованы в контроле действий своих подрядчиков. При этом лидеры по утечкам из-за «человеческого фактора» прошлого года – сервисы доставки – к нам не обращались, а мы ждали – и как вендоры, и как клиенты этих компаний», - сказал Сергей Бочкарев.

Коллектив

В 2022 г. в компании сменился генеральный директор. Новым руководителем «Айти бастион» стал Сергей Бочкарев. Предыдущий генеральный директор и один из учредителей Александр Новожилов занял позицию директора по стратегии. За год коллектив компании вырос более чем в два раза. Наиболее активно развивается блок разработки и технической поддержки.

«Важный итог прошедшего года – не только сохранение, но и кратное увеличение коллектива. Мы не потеряли ценных для нас специалистов в связи с всем известными событиями, а, скорее, получили возможность привлечь в команду новых высококлассных профессионалов. Для их поддержки и мотивации в прошлом году мы ввели «кафетерий льгот», который включает в себя ДМС, компенсацию фитнеса и другие возможности», - отметил Сергей Бочкарев.

Развитие продукта и технологические интеграции

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В 2022 г. продукт получил новую функциональность за счет появления модуля поддержки продукта безопасности PAM CyberArk. Также в составе СКДПУ НТ Мониторинг и аналитика появился модуль архива аудита. Новая функциональность нужна для полной и окончательной централизации всего аудита сессий и просмотра видеозаписей сессий в едином центре мониторинга.

За год состоялось несколько принципиально важных интеграций СКДПУ НТ с другими отечественными решениям. Так, с подачи заказчиков была протестирована и доказана технологическая совместимость СКДПУ НТ с решениями компаний «Сайберлимфа», «Доктор веб», «С-терра СиЭсПи», UserGate, «Газинформсервис» и др. Компания продолжает последовательную политику консолидации с лидерами рынка ради усиления защиты периметра заказчиков.

Совместно с «Академией информационных систем» был разработан пятидневный обучающий курс по работе с комплексом СКДПУ НТ. Уже обучилась первая группа специалистов заказчиков и партнеров-интеграторов «Айти бастион». Планируется, что курс будет проходить дважды в год, набор в первую в 2023 г. группу уже идет.

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