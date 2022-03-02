Программный комплекс Cyberlympha Datapk прошел сертификацию ФСТЭК России

«Сайберлимфа» объявила о том, что в сотрудничестве со стратегическим партнёром – компанией УЦСБ – получила сертификат соответствия №4451 ФСТЭК России на программный комплекс оперативного мониторинга состояния информационной безопасности и контроля защищенности производственно-технологических комплексов Cyberlympha Datapk.

Сертификат соответствия подтверждает, что программный комплекс CL Datapk реализует функции не только системы обнаружения вторжений, но и идентификации и аутентификации, управления доступом, регистрации событий безопасности, ограничения программной среды и реагирования на компьютерные инциденты.

Специалистами испытательной лаборатории «Эшелон-СЗ» была проведена всесторонняя проверка и тестирование средства на предмет: выполнения заявленных функций безопасности; безопасности архитектуры и процессов производства; соответствия требованиям процессов тестирования, выявления уязвимостей и недекларированных возможностей; выполнения требований к поддержке безопасности средства, в том числе процессов выпуска обновлений и устранения недостатков.

В результате проведенных испытаний и проведения их экспертизы специалистами органа по сертификации ЦБИ было подтверждено соответствие программного комплекса Datapk требованиям следующих документов: требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий (ФСТЭК России, 2020) – по 6 уровню доверия; требования к системам обнаружения вторжений (ФСТЭК России, 2011); профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети шестого класса защиты ИТ.СОВ.С6.ПЗ (ФСТЭК России, 2012); задание по безопасности УЦЛК.468244.25, расширенное в части реализации мер приказа №239 ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г.

«Получение сертификата соответствия ФСТЭК России – сложная и многогранная процедура, которая предусматривает всестороннюю проверку компании-разработчика и ее продукта. Мы успешно прошли её. Полученный сертификат соответствия ФСТЭК России подтверждает высокое качество, безопасность и надежность нашего решения, открывает возможность для применения CL Datapk в сложных комплексных проектах, в том числе по защите значимых объектов критической информационной инфраструктуры. В ближайших планах компании – продолжение процесса сертификации новых версий CL Datapk производства компании «Сайберлимфа», – отметил директор компании «Сайберлимфа» Алексей Шанин.