Ryan Charles Райян Чарльз


СОБЫТИЯ


11.03.2026 Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора 1
12.05.2025 Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft 1
21.11.2019 Главу «Яндекса» смогут отстранить на 15 суток при угрозе национальной безопасности 1
27.05.2014 Глава Сбербанка Герман Греф вошел в совет директоров «Яндекса» 1
21.08.2013 «Алмаз Капитал» расширяет свою команду в Кремниевой долине 1
12.03.2013 Волож и Сегалович продают акции "Яндекса" 1
28.04.2011 Официально: «Яндекс» объявил IPO и рассказал, кому принадлежит 1
07.07.2010 Компания UFG привлекла более $225 млн для инвестиций в российские телеком- и медиа-активы 1
05.11.2009 Глава Parallels и фонд Cisco инвестируют в новый SaaS-сервис 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Ryan Charles и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8687 7
Microsoft Corporation 25379 2
VK - Mail.ru Group 3542 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 976 2
Google LLC 12376 2
Acumatica - Акуматика 23 1
Anthropic 79 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 74 1
Яндекс - СМИлинк 15 1
АйТи.Развитие 13 1
Ростелеком 10471 1
Cisco Systems 5244 1
Amazon Inc - Amazon.com 3177 1
Meta Platforms - Facebook 4563 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4649 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 135 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 419 3
UFG Private Equity 38 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8358 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 589 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 488 2
Merrill Lynch 454 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 168 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
Cowen - SG Cowen 66 1
UFG Asset Management 11 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
Консорциум.Первый ЗПИФ 29 1
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 189 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 510 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 293 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 63 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5379 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6372 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4846 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 839 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
Оповещение и уведомление - Notification 5456 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12181 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6757 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1227 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22121 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 858 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13108 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19173 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17313 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5365 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2279 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9764 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13124 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7751 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7408 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8886 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11395 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4307 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 907 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 40 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 24 1
Nebius AI 18 1
Google Android 14876 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1917 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 506 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 961 1
Яндекс.Пробки 66 1
Волож Аркадий 262 5
Boynton John - Бойнтон Джон 9 2
Волошин Александр 14 2
Богданов Павел 8 2
Ryan Charles - Райан Чарльз 10 2
Греф Герман 473 2
Галицкий Александр 108 2
Сегалович Илья 41 2
Алекперов Вагит 40 1
Юхин Артем 16 1
Иващеева Елена 9 1
Bhasin Rahul - Бхасин Рахуль 1 1
Столяров Даниил 1 1
Фёдоров Юрий 6 1
Feiber Jonathan - Файбер Джонатан 1 1
Щелконогов Михаил 2 1
Прасс Павел 22 1
Shleifer Scott - Шлейфер Скотт 2 1
Dyson Esther - Дайсон Эстер 38 1
Loukianoff Peter - Лукьянофф Питер 1 1
Fenaughty Alfred - Феноти Альфред 2 1
Dewan Feroz - Деван Фероз 1 1
Маргорская Ольга 1 1
Bonchristiano Antonio - Бончристиано Антонио 1 1
Путин Владимир 3400 1
Белоусов Сергей 250 1
Парахин Михаил 15 1
Бунина Елена 35 1
Худавердян Тигран 93 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 171 1
Горелкин Антон 114 1
Чачава Александр 117 1
Calvey Michael - Калви Майкл 11 1
Иванов Владимир 65 1
Яковицкий Алексей 22 1
Рязанов Александр 21 1
Комиссаров Алексей 26 1
Ивашенцева Елена 15 1
Стребулев Илья 1 1
Ельцин Борис. 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 6
Нидерланды 3657 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 2
Европа 24723 1
Азия - Азиатский регион 5791 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18903 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8273 1
Канада 5004 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1082 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 1
Украина 7832 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1599 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17533 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2084 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6537 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5378 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5539 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8578 2
Металлы - Золото - Gold 1209 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2259 2
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 79 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 417 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6374 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2614 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4955 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8432 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3203 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1536 1
Аудит - аудиторский услуги 3165 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1664 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8271 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1699 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 133 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11853 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7840 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20558 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26202 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4964 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 163 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
Forbes - Форбс 938 1
Bloomberg 1565 1
РИА Новости 1005 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 641 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 538 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1122 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1311 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 70 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424503, в очереди разбора - 726860.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

