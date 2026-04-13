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Индексная книга (каталог) CNews*
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РусКрипто

СОБЫТИЯ


13.04.2026 Сбер, КриптоПро и СТКрипт определили вектор развития мобильной электронной подписи в банковских экосистемах 1
25.03.2024 В России разработан криптографический механизм, способный выдерживать атаки квантовых компьютеров 1
10.05.2017 РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров 1
14.04.2017 CNews приглашает на круглый стол «Сфера электронных услуг России. Пути развития и угрозы» 1
31.03.2017 «Индид» и «КриптоПро» объявили об интеграции КриптоПро DSS и Indeed Card Management 1
11.02.2013 27 марта в Подмосковье начнет работу конференция «РусКрипто’2013» 2
21.12.2011 "Актив": зашифрован – значит вооружен 1
14.02.2011 30 марта откроется конференция «РусКрипто’2011» 3
21.09.2010 "Крипто-Про" подводит итоги: 10 лет на переднем краю ИБ 2
25.02.2009 2 апреля откроется конференция «РусКрипто’2009» 3
10.09.2008 InfoWatch представит две новинки на Infosecurity Russia 2008 1
22.04.2008 Завершилась 10-я юбилейная конференция «РусКрипто» 5
01.04.2008 InfoWatch представит новый продукт для шифрования данных 1
24.03.2008 4 апреля откроется конференция «РусКрипто’2008» 2
20.03.2008 «РусКрипто’2008»: криптография и ИБ в Linux-системах 1
12.03.2008 4 апреля откроется 10-я конференция «РусКрипто» 3
22.02.2008 4 апреля откроется конференция «РусКрипто» 4
05.09.2007 В рамках Softool’2007 пройдет конференция по информационной безопасности 2
14.12.2006 2 февраля откроется конференция "РусКрипто’2007" 1
10.12.2003 Обслуживание договоров обходится компаниям в 5% дохода 1
13.09.2002 Системы технической безопасности: актуальные реалии 1
07.02.2002 1-3 февраля 2002 г. состоялась четвертая международная конференция "РусКрипто-2002" 2
17.08.2001 Скандал на рынке и-банкинга: "ЛАН Крипто" пытается расшатать ситуацию 1
15.08.2001 Скандал на рынке и-банкинга: "ЛАН Крипто" пытается расшатать ситуацию 1
15.08.2001 Взломана система интернет-банкинга "БИФИТ" 1
09.02.2001 "РусКрипто" обвиняет ФАПСИ в попытках монополизировать рынок средств шифрования 1

Публикаций - 26, упоминаний - 44

РусКрипто и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 6
ЛАН Крипто 11 3
Cisco Systems 5372 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Бифит - Bifit 91 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 2
Информзащита 941 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 2
Анкад - Ancud 50 2
VDEL 45 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
Intel Corporation 12811 1
ИКС 538 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
АйТи 1519 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 41 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Альфа-Банк 1979 2
Солнечный Парк Отель - Park Hotel & SPA 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
Visa International 1993 1
American Express - Amex 338 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Геометрия НПО 165 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 14
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Стандартизация - Standardization 2339 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
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Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 3
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 408 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 411 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1115 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 2
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 4
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
InfoWatch CryptoStorage 14 2
КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ - программно-аппаратные криптографические модули 11 2
Альфа-Банк - Альфа-Директ 8 2
ААМ Системз - LyriX 16 1
ИКС - Криптонит ГК - Кодиеум - постквантовый криптографический механизм на основе NP-трудных задач 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Microsoft Outlook 1506 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 1
КриптоПро CSP СКЗИ 255 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 35 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 93 1
Red Hat Linux 205 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 1
КриптоПро JCP СКЗИ 13 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Microsoft CryptoAPI 19 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Актив - Рутокен Guardant 70 1
Sony Playstation Network - PSN 204 1
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 31 1
КриптоПро IPsec 2 1
Актив - Рутокен Web 7 1
Волчков Алексей 8 7
Горелов Дмитрий 61 4
Смирнов Алексей 269 3
Малинин Юрий 11 3
Лебедев Анатолий 8 3
Маслов Юрий 11 2
Хайретдинов Рустэм 95 2
Романов Кирилл 32 2
Репан Дмитрий 3 2
Попов Евгений 14 2
Лабуцкая Анастасия 5 2
Чубайс Анатолий 222 1
Верестникова Дарья 43 1
Лукацкий Алексей 140 1
Смышляев Станислав 20 1
Каталов Александр 11 1
Афанасьев Сергей 24 1
Соколова Анастасия 12 1
Попов Владимир 25 1
Волков Павел 6 1
Курепкин Игорь 16 1
Давыдова Анна 6 1
Новиков Федор 5 1
Беляков Александр 8 1
Бейдер Александр 75 1
Баранов Алексей 21 1
Макаров Станислав 118 1
Мамыкин Владимир 44 1
Михайлов Владимир 40 1
Ступин Антон 11 1
Грановский Олег 21 1
Щепинов Вадим 8 1
Харченко Дмитрий 2 1
Чернова Наталья 4 1
Бортащенок Татьяна 1 1
Аксененко Юрий 2 1
Чижов Иван 4 1
Применко Эдуард 1 1
Котенко Игорь 3 1
Высоцкая Виктория 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Украина 7928 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 7
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Образование в России 2893 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 104 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 1
Экономический эффект 1342 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
IDC - International Data Corporation 4975 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Информзащита Учебный центр 38 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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