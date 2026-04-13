Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
РусКрипто
СОБЫТИЯ
Публикаций - 26, упоминаний - 44
РусКрипто и организации, системы, технологии, персоны:
|Волчков Алексей 8 7
|Горелов Дмитрий 61 4
|Смирнов Алексей 269 3
|Малинин Юрий 11 3
|Лебедев Анатолий 8 3
|Маслов Юрий 11 2
|Хайретдинов Рустэм 95 2
|Романов Кирилл 32 2
|Репан Дмитрий 3 2
|Попов Евгений 14 2
|Лабуцкая Анастасия 5 2
|Чубайс Анатолий 222 1
|Верестникова Дарья 43 1
|Лукацкий Алексей 140 1
|Смышляев Станислав 20 1
|Каталов Александр 11 1
|Афанасьев Сергей 24 1
|Соколова Анастасия 12 1
|Попов Владимир 25 1
|Волков Павел 6 1
|Курепкин Игорь 16 1
|Давыдова Анна 6 1
|Новиков Федор 5 1
|Беляков Александр 8 1
|Бейдер Александр 75 1
|Баранов Алексей 21 1
|Макаров Станислав 118 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Михайлов Владимир 40 1
|Ступин Антон 11 1
|Грановский Олег 21 1
|Щепинов Вадим 8 1
|Харченко Дмитрий 2 1
|Чернова Наталья 4 1
|Бортащенок Татьяна 1 1
|Аксененко Юрий 2 1
|Чижов Иван 4 1
|Применко Эдуард 1 1
|Котенко Игорь 3 1
|Высоцкая Виктория 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|CNews TV 747 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.