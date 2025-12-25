Разделы

СОБЫТИЯ

25.12.2025 Криптографическая защита биометрических сервисов Сбербанка обеспечена по требованиям ФСБ России на основе решений «КриптоПро» 1
17.11.2025 Розничная сеть «Магнит» и Avanpost автоматизировали управление сертификатами и электронными подписями 2
10.07.2025 Компания «ИнфоТеКС» выпустила новый продукт – ViPNet EDI Flow 1
26.06.2025 Indeed CM 7.1 упрощает миграцию с Active Directory и расширяет возможности работы со средствами криптографической защиты 1
18.10.2024 ФНС обновит информационную систему силами компании, чью криптографическую защиту она регулярно покупает 1
15.07.2024 Сменился гендиректор в разработчике криптографической защиты «КриптоПро» 1
13.12.2023 Spacebit выпустила новую версию X-Control для управления жизненным циклом СКЗИ 1
19.07.2022 В ОС «Аврора» появилась мобильная электронная подпись в браузере 1
04.03.2022 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт линейки Jacarta Management System – JMS 4LX для Linux 1
04.12.2017 R-Style Softlab интегрировала свои системы ДБО с продуктами «КриптоПро» 2
16.10.2017 «Актив» представила обновленную версию Рутокен KeyBox 2
26.04.2017 Как сократить расходы на поддержку электронных подписей? 1
19.05.2016 «Индид» выпустила новую версию решения для управления жизненным циклом ключевых носителей 3
20.08.2015 Setec разработала приложение для работы с электронной подписью в интернет-браузерах 2
20.08.2015 «Русгидро» повысило защиту от угроз ИБ с помощью Digital Design 1
02.02.2015 В СО ЕЭС внедрена система управления токенами JaCarta Management System от «Аладдин Р.Д.» 1
21.10.2014 R-Style Softlab выпустила новую версию InterBank v. 5.2 для SMB-банков 1
22.05.2014 ПК Avanpost 3.0 интегрирован с удостоверяющим центром CheckPoint 1
23.06.2011 СКЗИ «КриптоАРМ» версии 4 сертифицировано ФСБ России 1
21.09.2010 "Крипто-Про" подводит итоги: 10 лет на переднем краю ИБ 2
26.07.2010 Softline поставила «КриптоПро УЦ» для Управления информатизации Пензенской области 1
27.08.2008 CNews TV. Бесплатный видеокурс: секреты «КриптоПро УЦ» (ч.2) 1
31.07.2008 CNews TV. Бесплатный видеокурс: секреты «КриптоПро УЦ» (ч.1) 1
18.02.2008 ИВК обеспечит безопасное взаимодействие пользователей Удостоверяющего Центра 1
06.02.2008 Aladdin: eToken TMS 2.0 раздает «виртуальные ключи» 1
21.11.2007 УФНС Карелии закупает оборудование для удостоверяющего центра 2
03.07.2007 Москва: сделан важный шаг на пути к ЭЦП 1
07.02.2007 Анонсирован новый модуль «Веб-сервис» для «КриптоАРМ» 2
27.01.2005 "Мекомп": защита среды SAP отечественными криптосредствами 1
22.12.2003 "Удостоверяющий Центр "Крипто-Про УЦ" сертифицирован ФСБ 1

КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 18
Microsoft Corporation 25264 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 4
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 110 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 338 3
Aladdin Software Security R.D. 117 2
9033 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 680 2
Setec - СиТек 29 1
Информзащита - Spacebit - Спейсбит 20 1
SAP SE 5440 1
Cisco Systems 5224 1
Oracle Corporation 6882 1
Softline - Софтлайн 3284 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2516 1
Информзащита 859 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 198 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2255 1
Check Point Software Technologies 801 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 123 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
АйТи 1440 1
Thales - Gemalto 184 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 167 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 490 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 177 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз 63 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
Альфа-Банк 1873 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 349 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3379 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 2
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 52 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2086 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3543 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6295 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 13
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4790 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 10
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 420 8
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31847 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 6
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 200 6
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1013 5
Электронный документ - Electronic document 1531 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 447 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9728 3
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 701 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 3
Стандартизация - Standardization 2243 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10347 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 2
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 120 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 2
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 127 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1549 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 1
Web design - Adaptive design - Адаптивный дизайн 40 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 608 1
Криптопровайдер - Cryptography Service Provider, CSP 59 1
КриптоПро CSP СКЗИ 247 9
Linux OS 10941 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1537 4
Microsoft Windows 16361 4
Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 13 3
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 56 3
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 3
Aladdin eToken PASS 20 2
Microsoft ECP - Microsoft Enhanced Cryptographic Provider 9 2
КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ - программно-аппаратные криптографические модули 11 2
КриптоПро TLS 5 2
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 36 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 141 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 2
Oracle Java - язык программирования 3336 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 423 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 2
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 51 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 288 2
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 34 2
КриптоПро JCP СКЗИ 13 2
Setec - Тринити КриптоПлагин 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1532 1
КриптоПро IPsec 2 1
InfoTeCS - ViPNet EDI 6 1
КриптоПро Ключ 7 1
КриптоПро AH 1 1
КриптоПро ESP 1 1
КриптоПро IKE 1 1
КриптоПро TSP Server 1 1
Информзащита - Spacebit - X-Control 10 1
Компания Индид - Indeed ESSO - Indeed Enterprise SSO - Indeed Enterprise Single Sign-On - Indeed EA - Indeed Enterprise Authentication 10 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Альфа-Банк - Альфа-Директ 8 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 96 1
Microsoft Windows XP 2421 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 637 1
Чернова Наталья 4 2
Немудров Андрей 1 1
Грибков Сергей 3 1
Прохоров Денис 2 1
Применко Эдуард 1 1
Трембицкий Вячеслав 7 1
Боярский Лев 1 1
Васькова Анна 2 1
Иванов Владимир 65 1
Попов Владимир 25 1
Чикин Руслан 11 1
Волков Леонид 14 1
Андреев Валерий 25 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Малинин Юрий 11 1
Курепкин Игорь 16 1
Журихин Павел 16 1
Гуревич Алексей 3 1
Шалманов Сергей 201 1
Мамыкин Владимир 44 1
Смышляев Станислав 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 157395 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45849 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8148 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 734 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1883 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 3
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6677 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 2
Платёжное поручение - Payment order 239 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 875 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 87 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 290 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
CNews TV 747 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 101 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1646 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 150 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 90 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 52 1
Информзащита Учебный центр 38 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
РусКрипто 7 1
