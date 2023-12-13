Spacebit выпустила новую версию X-Control для управления жизненным циклом СКЗИ

Компания Spacebit, российский разработчик программных продуктов в сфере информационной безопасности, выпустила новую версию своего продукта для управления жизненным циклом средств криптографической защиты информации X-Сontrol. Система помогает автоматизировать основную деятельность органа криптографической защиты, поддерживать данные об СКЗИ в актуальном состоянии, а также существенно снизить трудозатраты ответственных сотрудников.

Среди обновлений – усовершенствованный процесс управления сертификатами в Удостоверяющем центре «Криптопро». X-Control теперь позволяет пользователям СКЗИ самостоятельно создавать запросы на получение сертификатов, а сотрудникам УЦ предоставляет функционал для мониторинга и управления запросами всех пользователей. Ответственные сотрудники могут создавать новые запросы на сертификаты, одобрять или отклонять запросы на выпуск, отзыв, приостановление и возобновление сертификатов.

В X-Control появились агенты для сбора информации о сертификатах, установленных на АРМ пользователей СКЗИ с операционными системами Linux и Windows. Агент агрегирует данные о сертификатах и уведомляет ответственных сотрудников о случаях возможной компрометации. Также в системе реализован функционал, позволяющий пользователю собирать информацию об установленных СКЗИ на АРМ, для повышения уровня контроля над всеми используемыми в организации средствами криптозащиты. Таким образом удается достичь прозрачности и порядка в учете СКЗИ и сертификатов, контролировать их установку и отслеживать все изменения. Благодаря автоматизации процесса исчезает необходимость ручного ввода данных для формирования необходимой отчетности в соответствии с 152 Приказом ФАПСИ.

Кроме того, в X-Control добавлен механизм автоматической проверки контрольной суммы для дистрибутивов с помощью утилиты cpverify и управления данными о результатах этой проверки. Это позволяет обеспечивать высокую степень целостности, надежности и безопасности дистрибутивов заказчика, а также существенно экономит трудозатраты сотрудников органа криптозащиты.

В новой версии X-Control настроены автоматизированные уведомления об увольнении пользователя и реализован механизм отзыва у него СКЗИ. В случае обнаружения факта увольнения пользователя в рамках регулярного мониторинга система уведомляет ответственных сотрудников и предоставляет им доступ к управлению ключевыми действиями: составлению акта уничтожения СКЗИ, числившихся за пользователем, и возможности изъятия этих объектов. Эта функциональность помогает отслеживать штатные изменения, гарантирует безопасность данных организации в случае увольнения сотрудников, а также обеспечивает соблюдение требований регулятора по учету СКЗИ.

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X-Сontrol предлагает развитую систему уведомлений, которая дает пользователям возможность настраивать уведомления прямо в веб-интерфейсе по индивидуальным требованиям, что обеспечивает контроль и оперативное реагирование на изменения в системе.

Наконец, в системе появился новый сервис для проверки лицензий. Теперь X-Сontrol поддерживает модульное лицензирование, предоставляя пользователям гибкость в выборе необходимого функционала и возможности для масштабирования системы, которые позволяют оптимизировать и значительно ускорить ее работу.

«Новые возможности делают процесс управления жизненным циклом СКЗИ прозрачным и удобным, позволяя легко контролировать и обеспечивать сохранность информации, а также безопасность идентификации и доступа сотрудников в организации, – сказал коммерческий директор Spacebit Вячеслав Трембицкий. – С X-Control заказчик получает мощный инструмент для автоматизации деятельности органа криптозащиты, что помогает значительно оптимизировать ресурсы».