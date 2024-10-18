ФНС обновит информационную систему силами компании, чью криптографическую защиту она регулярно покупает

Конкурс в 32 млн руб. на выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы ФНС России «Налог-3» выиграла компания «КриптоПро». ФНС России уже не раз приобретала продукты «КриптоПро».

Третья очередь для информационной системы ФНС

Компания «КриптоПро» стала победителем конкурса на сумму 32 млн руб., который был организован акционерным обществом «Главный научный инновационный внедренческий центр» (АО «ГНИВЦ»). Ранее АО «ГНИВЦ» неоднократно приобретала разработки от «КриптоПро».

Победителю предстоит заняться работами по развитию автоматизированной информационной системы (АИС) ФНС России «Налог-3», созданной в 2016 г. Период работ по улучшению системы «Налог-3» назначен на срок с 24 июня по 15 ноября 2024 г.

В рамках обновления автоматизированной информационной системы запланированы важные доработки, включая интеграцию с мобильным приложением «Госключ», создание реестра сертификатов, автоматическое прекращение действия квалифицированных сертификатов и выпуск сертификатов для иностранных организаций. Эти изменения направлены на оптимизацию работы системы и улучшение взаимодействия с пользователями.

Согласно данным в разделе «объект закупки» речь идет о «третьей очереди» работ по развитию АИС «Налог-3». Это означает, что вначале будет проводиться работа по разработке и доработке, вводе системы в эксплуатацию, а затем она будет модернизироваться.

Исполнитель, хорошо знакомый заказчику

АО «ГНИВЦ» уже не раз приобретала продукты компании «КриптоПро».

ИТ-компания АО «ГНИВЦ» занимается разработкой автоматизированных информационных систем и программных комплексов. Как правопреемник ФГУП ГНИВЦ ФНС России, «ГНИВЦ», выполняет все обязательства и договоры, в роли представительного лица ФНС России.

Продукция «КриптоПро» обеспечивает криптографическую защиту информационных систем в России и активно используется в различных сферах, включая электронный документооборот и налоговую отчетность.

С 2016 г. по 2022 г. налоговая служба в лице «ГНИВЦ» составляла заявки на госзакупки по приобретению простой (неисключительной) лицензии права использования средств криптографической защиты информации «КриптоПро». При этом стоимость закупки составляла от 200 тыс. руб. до 1 млн руб. Всего в госзакупках было представлено три конкурса на получение прав лицензирования продукта компании «КриптоПро».

Помимо этих закупок АО «ГНИВЦ», закупала в 2022 г. за 58 млн руб. и 59 млн руб. поставку сертификатов на комплексную расширенную техническую поддержку ПАК «Удостоверяющий центр «КриптоПро» УЦ» версии 2.0 в кластерной конфигурации в составе Удостоверяющего центра ФНС России.

Техническая начинка обновления

В рамках обновления АИС «Налог-3» запланированы несколько важных доработок прикладного программного обеспечения. Перечислим их.

Прежде всего это интеграция с мобильным приложением: проведение работ по интеграции программного обеспечения удостоверяющего центра (ПП УЦ) с мобильным приложением «Госключ».

Затем формирование реестра сертификатов: разработка функционала для создания реестра сертификатов, выданных ПП УЦ, что позволит улучшить учет и управление сертификатами.

Также автоматическое прекращение сертификатов: в системе будет реализована и возможность автоматического прекращения действия квалифицированного сертификата, выданного ПП УЦ, на основе данных, содержащихся в АИС «Налог-3».

Предусмотрен и выпуск сертификатов для иностранных организаций: в рамках доработки значится и запуск процедуры выпуска квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи для руководителей представлений и филиалов иностранных компаний, а также проверка данных о заявителях этой категории.

Наконец, архивное хранение документов: в систему будет добавлен механизм архивного хранения документов в электронном формате, а также визуализация вспомогательного функционала ПП УЦ.