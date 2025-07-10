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Компания «ИнфоТеКС» выпустила новый продукт – ViPNet EDI Flow

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о выпуске программного комплекса ViPNet EDI Flow версии 1.0. ViPNet EDI Flow является управляющим компонентом системы автоматизации выпуска сертификатов ViPNet САВС и обеспечивает выполнение всех процессов, связанных с выпуском сертификатов безопасности и сертификатов электронной подписи (ЭП) для пользователя платформы цифрового рубля (ПлЦР). Обеспечивает взаимодействие с программно-аппаратным комплексом ViPNet EDI Soap Gate 3, входящим в состав ViPNet САВС, и удостоверяющими центрами. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Программный комплекс ViPNet EDI Flow реализует интеграцию с ViPNet EDI Soap Gate 3 в части взаимодействия с ЕСИА для получения данных пользователей ПлЦР, получение запросов на сертификаты безопасности и ЭП от информационной системы банка и сравнение данных в запросах с данными пользователя ПлЦР в ЕСИА, автоматизацию процессов выпуска сертификатов в ViPNet УЦ 4 и УЦ «КриптоПро» 2.0 и получения CRL из ViPNet УЦ 4 и «УЦ КриптоПро» 2.0 соответственно, а также другие функции.

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