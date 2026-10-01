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InfoTeCS ViPNet EDI ViPNet EDI Soap Gate ViPNet ЭДО Шлюз безопасности

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.10.2026 ViPNet EDI Soap Gate 3 в реестрах Минпромторга России 7
27.07.2026 Сертифицирован ПАК ViPNet EDI Soap Gate 3 с ПМДЗ ViPNet SafeBoot 3 4
01.07.2026 Соцфонд выделил миллиард на обслуживание защищенной государственной VPN-сети 1
26.01.2026 «ИнфоТеКС» выпустила решение для автоматизированной выдачи сертификатов пользователям платформы цифрового рубля 3
10.07.2025 Компания «ИнфоТеКС» выпустила новый продукт – ViPNet EDI Flow 3
07.09.2023 Более 500 ИБ-специалистов Москвы посетят ИнфоТеКС ТехноФест 21 сентября 1
25.11.2022 30 ноября 2022 года в Москве ИнфоТеКС проведет семинар «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса» 2
16.11.2022 Компания «ИнфоТеКС» приглашает принять участие в конференции «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса» 2
01.06.2016 «Инфотекс» поднялась на 20 позиций в новом рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» 1
04.02.2015 «Инфотекс Интернет Траст» выпустила «ViPNet ЭДО Документ 2.0» 2

Публикаций - 13, упоминаний - 29

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 619 11
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 42 6
Ростелеком 11035 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 297 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 495 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 506 3
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 36 2
ЛАН Крипто 11 2
Информзащита 949 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 542 2
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 93 2
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 69 2
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 1
QuSolve - Квантовые системы 29 1
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3180 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 385 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1837 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 526 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2154 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9562 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 520 1
Т8 НТЦ 119 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 157 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 119 1
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 35 1
Thales Group 143 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 166 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9040 1
Газпром ПАО 1498 1
Новатэк - ранее Новафининвест 77 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 735 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13872 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3685 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3353 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 221 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5761 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5822 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1005 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 138 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35800 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5266 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 996 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54729 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4384 4
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 493 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3015 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36735 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14103 4
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 154 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2919 3
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 475 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13593 3
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 217 3
Криптопровайдер - Cryptography Service Provider, CSP 61 2
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 23 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4221 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3222 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 706 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 568 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3287 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5258 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 441 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 417 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2513 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 187 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 508 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2833 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2466 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23760 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5353 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1205 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8470 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5023 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1652 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28552 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1190 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7316 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 842 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1609 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 387 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3734 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1384 3
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 312 3
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 105 3
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 3
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 154 2
InfoTeCS - ViPNet САВС 2 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - TrustGate - ТрастГейт 8 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1112 2
Linux OS 11652 2
Microsoft Windows 17006 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6390 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5845 2
InfoTeCS - ViPNet Client 123 2
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 2
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 31 2
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 28 2
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 17 2
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 31 2
RooX UIDM 59 2
Axiom JDK СЗИ 182 1
Trinity - Тринити ER сервер 24 1
Positive Technologies - MaxPatrol VM - MaxPatrol HCC - MaxPatrol Host Compliance Control 13 1
InfoTeCS - ViPNet Prime 19 1
СКБ Контур - Контур.Эгида 78 1
СФР - ПФР - ТЦМИБ - Технический центр мониторинга информационной безопасности 5 1
Google Android 15364 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 369 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1047 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2555 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 498 1
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 28 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 920 1
QNAP QTS 35 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 24 1
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 21 1
InfoTeCS - ViPNet Administrator 17 1
Чапчаев Андрей 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 168294 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48041 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55062 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1258 1
Канада 5094 1
Бельгия - Королевство 1201 1
Германия - Федеративная Республика 13296 1
Франция - Французская Республика 8201 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1062 1
Россия - ДФО - Амурская область 979 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58399 6
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 108 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1008 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3903 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1751 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1185 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11961 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3937 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4038 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2799 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4668 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5554 1
Киберучения 137 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6609 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 455 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 416 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5176 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54057 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6626 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7546 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3332 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8569 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 405 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8674 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4070 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 196 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС ТехноФест 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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