Сменился гендиректор в разработчике криптографической защиты «КриптоПро»

15 июля 2024 г. в компании «КриптоПро» на должность генерального директора назначен Станислав Смышляев.

Новый гендиректор «КриптоПро»

Компания «КриптоПро», разработчик средств криптографической защиты информации, сообщила о назначении с 15 июля 2024 г. Станислава Смышляева на должность генерального директора. На этой должности он сменит Наталью Чернову, которая продолжит работать в «КриптоПро» на должности заместителя генерального директора и остается членом Совета директоров.

Российская компания «КриптоПро» работает в сфере разработки средств криптографической защиты информации и развития инфраструктуры открытых ключей (PKI) на основе использования российских и международных стандартов и рекомендаций по стандартизации, а также российских криптографических алгоритмов.

Как пояснила CNews Наталья Чернова, «естественным образом управление нужно было передать новому поколению руководителей – именно это и произошло, без каких-либо иных причин». Станислав Смышляев работает в «КриптоПро» с 2009 г., начав карьеру в должности инженера-аналитика. Он окончил с отличием факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению «защита информации», защитил в совете при МГУ имени М.В. Ломоносова кандидатскую и докторскую диссертации.

Под руководством Станислава Смышляева разработан и стандартизирован ряд криптографических механизмов и протоколов в российских, отраслевых и международных стандартах. Также новый генеральный директор является руководителем рабочей группы по криптографическим протоколам в Техническом комитете «Криптографическая защита информации» (ТК 26) и членом наблюдательного совета АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии».

От биометрии до банковского сектора

Среди задач стоящих перед компанией в будущем, Станислав Смышляев назвал CNews прежде всего проблемы, решением которых в «КриптоПро» уже занимаются в последние годы и которые требуют продолжения серьезной работы. Среди них новый гендиректор назвал и применение криптосредств в массово распространяемых мобильных приложениях, и совершенствование криптографической защиты в биометрических системах, и криптографию в распределенных реестрах, и применение российских криптосредств в платежных системах.

«Также нам предстоит столкнуться с существенным ростом появления новых областей, в которых будет требоваться надежная российская криптография, – со своими особенностями и ограничениями, требующими от нас совершенно новых подходов к проектированию криптографической подсистемы.– Рассказал CNews Станислав Смышляев. – К ним относится, например, обеспечение криптографической защиты для конфиденциальных вычислений. Сейчас мы уже столкнулись с такими задачами: в частности, в рамках систем электронного голосования и в банковском секторе».

Также генеральный директор отметил необходимость продолжения развития решений компании в классических областях: электронная подпись в документообороте, деятельность удостоверяющих центров, защита сетевых соединений в интернете и в корпоративных сетях.

Из истории «КриптоПро»

Компания «КриптоПро» основана в 2000 г. Продукты компании применяются в системах электронного документооборота, исполнения госзаказа, сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности. «КриптоПро» разработаны десятки криптографических протоколов, отраслевых, российских и международных стандартов, программные продукты «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP», «КриптоПро УЦ» и «Службы УЦ», криптографический модуль «КриптоПро HSM», средства «облачной» и «мобильной» электронной подписи «КриптоПро DSS» и «КриптоПро Ключ».

«КриптоПро» находится на 18 месте в рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для защиты информации 2022».

Согласно данным компании чистая прибыль в 2022 г. составила 1,818 млрд руб. В 2022 г. по отношению к 2021 г. выручка «КриптоПро» выросла на 40%: 2,5 млрд руб. в 2021 г. и 3,5 млрд руб. в 2022 г.