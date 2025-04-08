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КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ программно-аппаратные криптографические модули



08.04.2025 Подписано заключение ФСБ на «КриптоПро Ключ» — решение для мобильной электронной подписи 1
15.07.2024 Сменился гендиректор в разработчике криптографической защиты «КриптоПро» 1
29.06.2023 «КриптоПро Ключ» – новое слово в безопасности мобильной подписи 1
19.12.2022 «Диасофт» разработала решение для работы с электронными подписями в продукте «Электронный архив» 2
16.06.2022 «Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2 1
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 1
18.09.2020 Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью ЕБС 1
31.03.2017 «Индид» и «КриптоПро» объявили об интеграции КриптоПро DSS и Indeed Card Management 1
01.10.2014 «Сервионика» интегрирует свои сервисы с криптографическими средствами «Крипто-Про» 1
21.09.2010 "Крипто-Про" подводит итоги: 10 лет на переднем краю ИБ 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 7
Diasoft - Диасофт 910 3
Ростелеком 9844 2
8361 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 71 1
Восход ФГБУ НИИ 652 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 460 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
Cisco Systems 5138 1
Microsoft Corporation 24753 1
Oracle Corporation 6741 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 310 1
Информзащита 778 1
АйТи 1376 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1022 1
SafeTech - СэйфТек 94 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
Альфа-Банк 1786 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4875 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6027 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2935 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4278 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2788 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 989 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3904 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21553 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4325 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3959 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12710 4
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 69 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2507 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11288 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7575 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 397 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16197 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 789 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12746 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4002 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15984 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28386 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10456 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25750 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20122 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30213 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1093 2
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AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 502 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1729 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5545 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9310 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1286 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1097 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4209 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 311 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7829 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1048 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 485 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2932 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11232 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 338 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1300 1
КриптоПро CSP СКЗИ 215 6
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 29 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5352 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 338 2
Microsoft Windows 15815 2
КриптоПро JCP СКЗИ 13 2
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 26 2
КриптоПро Ключ 5 2
КриптоПро IPsec 2 1
КриптоПро AH 1 1
КриптоПро Ngate 15 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1448 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
Айтеко i-Конто 12 1
Linux OS 10133 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 281 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 1
Oracle Java - язык программирования 3113 1
Microsoft Outlook 1399 1
Microsoft Exchange 1751 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 302 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 75 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 223 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Microsoft CryptoAPI 19 1
КриптоПро Рутокен CSP СКЗИ 8 1
КриптоПро eToken CSP 5 1
КриптоПро ESP 1 1
КриптоПро IKE 1 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 289 1
Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 10 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 58 1
КриптоПРО - КриптоКлюч - Мой Ключ 4 1
Альфа-Банк - Альфа-Директ 8 1
Смышляев Станислав 16 3
Курепкин Игорь 16 2
Чернова Наталья 3 2
Беров Иван 44 1
Баранов Алексей 17 1
Путин Владимир 3223 1
Пискунов Иван 1 1
Гришанова Ирина 27 1
Малинин Юрий 11 1
Попов Владимир 23 1
Волков Леонид 14 1
Мамыкин Владимир 44 1
Полетаев Алексей 6 1
Калемберг Денис 31 1
Применко Эдуард 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 898 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4194 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 3
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 390 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 967 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 79 2
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2225 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7717 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 122 1
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2352 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14740 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18937 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6799 1
Паспорт - Паспортные данные 2559 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8151 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 579 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 156 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11110 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5526 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24491 1
Кибернетика - Cybernetics 244 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29673 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6299 1
Федеральный закон 476-ФЗ 11 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 1
Аудит - аудиторский услуги 2748 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7593 1
Ведомости 1052 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1541 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 105 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 1
Информзащита Учебный центр 38 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
День молодёжи - 27 июня 918 1
РусКрипто 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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