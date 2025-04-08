Получите все материалы CNews по ключевому слову
КриптоПро Ключ
КриптоПро Ключ и организации, системы, технологии, персоны:
|КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 4
|SafeTech - СэйфТек 94 2
|Directum - Директум 1107 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 1
|РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
|Смышляев Станислав 16 2
|Смирнов Павел 45 1
|Верестникова Дарья 36 1
|Чернова Наталья 3 1
|Калемберг Денис 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.