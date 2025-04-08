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КриптоПро Ключ



08.04.2025 Подписано заключение ФСБ на «КриптоПро Ключ» — решение для мобильной электронной подписи 1
10.12.2024 Надежная работа с электронной подписью: «КриптоПро Ключ» в Directum HR Pro 1
29.10.2024 «КриптоКлюч»: SafeTech и «КриптоПро» объявляют о ребрендинге решения для мобильной электронной подписи 1
15.07.2024 Сменился гендиректор в разработчике криптографической защиты «КриптоПро» 1
29.06.2023 «КриптоПро Ключ» – новое слово в безопасности мобильной подписи 3

Публикаций - 5, упоминаний - 7

КриптоПро Ключ и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 4
SafeTech - СэйфТек 94 2
Directum - Директум 1107 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3904 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4325 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12710 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3959 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11367 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 367 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21553 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 872 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 77 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4867 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 219 1
Стандартизация - Standardization 2154 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2939 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2987 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 856 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14026 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10068 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4002 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 993 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30213 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12862 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24518 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 69 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24762 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1801 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2507 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24477 1
КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ - программно-аппаратные криптографические модули 10 2
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 29 2
КриптоПРО - КриптоКлюч - Мой Ключ 4 2
КриптоПро JCP СКЗИ 13 1
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 26 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 47 1
КриптоПро CSP СКЗИ 215 1
SafeTech - PayControl 44 1
Смышляев Станислав 16 2
Смирнов Павел 45 1
Верестникова Дарья 36 1
Чернова Наталья 3 1
Калемберг Денис 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 898 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2306 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4925 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1257 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2225 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7593 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 105 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1541 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
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