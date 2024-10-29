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«КриптоКлюч»: SafeTech и «КриптоПро» объявляют о ребрендинге решения для мобильной электронной подписи

Компания SafeTech, российский разработчик инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, и компания «КриптоПро» из сферы разработки средств криптографической защиты информации и развития инфраструктуры открытых ключей (PKI) на территории России, объявляют о ребрендинге совместного продукта – нового поколения решения для квалифицированной электронной подписи со смартфона «Мой Ключ». Продукт будет носить новое название «КриптоКлюч».

«КриптоКлюч» — мобильное приложение, которое позволяет пользователям подписывать документы электронной подписью со своего смартфона.

Продукт является совместной разработкой компаний «КриптоПро» и SafeTech, построен на базе программного комплекса «КриптоПро Ключ» и средства подтверждения электронных транзакций PayControl.

В «КриптоКлюче» реализована уникальная двусторонняя схема подписи — ни клиентская, ни серверная части системы не могут подписать документ самостоятельно, без взаимодействия со второй стороной. Это дает возможность создавать безопасные цифровые сервисы для граждан, бизнеса и государства.

Новое название «КриптоКлюч» отражает технологичность решения и акцентирует внимание именно на криптографических особенностях, чтобы пользователю было понятно, что данному приложению действительно можно доверять.

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«Предыдущее название вводило в заблуждение пользователей, проводя ассоциацию не с криптографическими ключами электронной подписи, а с любыми другими, например, с теми, что мы носим с собой в кармане. Его было легко спутать с приложением для умного дома или с новым сервисом для покупки или аренды недвижимости», - отметила Дарья Верестникова, коммерческий директор компании SafeTech.

«Решение о ребрендинге было принято очень своевременно и правильно. Мы, как разработчики средств криптографической защиты информации считаем, что ребрендинг позволит нашим пользователям лучше понимать сферу применения данного приложения», - сказал Павел Смирнов, директор по развитию компании «КриптоПро».

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