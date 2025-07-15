Приложение для мобильной подписи «КриптоКлюч» опубликовано в RuStore и Google Play

«КриптоКлюч» — совместная разработка компаний STCrypt и «КриптоПро» — теперь доступен для пользователей Android. Мобильное приложение для подписания документов квалифицированной и неквалифицированной электронной подписью со смартфона решает задачи взаимодействия пользователя с основными информационными системами бизнеса и государства. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

Решение пришло на смену myDSS 2.0, построено на базе ПАК «КриптоПро Ключ», которое получило сертификат соответствия ФСБ России.

Безопасность электронной подписи обеспечивает новейшая технология распределенного хранения и использования ключей. Ключи пользователя хранятся в распределенном виде между сервером и мобильным приложением. Ни клиентская, ни серверная части системы не подпишут документ самостоятельно, без взаимодействия друг с другом. Даже при краже или потере смартфона злоумышленники не получат доступ к ключам электронной подписи.

Мобильное приложение «КриптоКлюч» умеет работать с аппаратными носителями (USB-токенами и смарт-картами), достаточно просто поднести устройство к смартфону с NFC или соединить его с телефоном проводом. Список поддерживаемых носителей расширяется и добавляются дополнительные возможности.

Теперь регистрация профиля пользователя в приложении возможна не только по QR-коду и alias, что требует дополнительных действий со стороны удостоверяющего центра, но и в автоматическом режиме с помощью токена или смарт-карты, а также по любому иному уже существующему сертификату пользователя.

Также «КриптоКлюч» позволяет подписать заявление на выпуск сертификата имеющейся квалифицированной ЭП в соответствии с правилами проведения идентификации заявителя по 63-ФЗ.

В скором времени с помощью «КриптоКлюча» можно будет выпускать сертификаты неквалифицированной электронной подписи (НЭП) с использованием «Госуслуг» и квалифицированной электронной подписи (КЭП) с идентификацией через Единую биометрическую систему.

Доступ широкого круга пользователей к приложению дает возможность создавать на базе технологий «КриптоКлюча» множество сервисов для граждан и бизнеса, а также упростить и автоматизировать работу удостоверяющих центров. Комплексный инструментарий разработчика (SDK) позволяет использовать функциональные возможности «КриптоКлюча» в собственных мобильных приложениях удостоверяющих центров, кредитных и других организаций.

С помощью технологий «КриптоКлюча» удостоверяющие центры смогут не только выпускать сертификаты ЭП физических лиц, но и реализовать выпуск сертификатов и работу с квалифицированной ЭП юридических лиц в мобильных приложениях.

Скачать мобильное приложение «КриптоКлюч» можно в RuStore и Google Play.