Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197593
ИКТ 15236
Организации 11705
Ведомства 1507
Ассоциации 1104
Технологии 3582
Системы 26986
Персоны 86186
География 3102
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2811
Мероприятия 894

Полетаев Алексей

СОБЫТИЯ


10.07.2026 «М.Видео» запустила продажи БАДов на маркетплейсе 1
25.03.2024 DLP-система «СерчИнформ КИБ» и СУБД PostgreDB (платформа Digital Q.DataBase) от «Диасофт» прошли испытания на совместимость 1
16.11.2023 Платформа Digital Q.Security от «Диасофт» сертифицирована ФСТЭК России 1
02.02.2023 Консалтинговый сервис от «Диасофт» поможет создать эффективную систему информационной безопасности 1
26.12.2022 «Тинькофф» запустил сервис по выдаче квалифицированных электронных подписей 1
16.06.2022 «Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2 1
05.04.2021 Экспертиза: что на самом деле мешает развитию облачных сервисов в финансовом секторе 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Полетаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1123 6
9522 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 516 1
Монолит-Инфо 138 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1503 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3618 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5586 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5609 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 782 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34517 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5153 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64448 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12999 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4310 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25331 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1157 3
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 174 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17998 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8172 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 958 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1249 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12129 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13870 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8588 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5045 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 402 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6193 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9328 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24215 2
Кибербезопасность - HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 88 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13133 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 712 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 495 2
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 503 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16009 1
Электронный документ - Electronic document 1570 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 996 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 191 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2964 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12770 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3098 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3289 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25904 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35870 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4588 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33236 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7762 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1573 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 451 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1733 1
КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ - программно-аппаратные криптографические модули 11 1
PostgreSQL - PostgreDB 12 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1097 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 426 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 356 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 330 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 890 1
КриптоПро CSP СКЗИ 255 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 71 1
Парфентьев Алексей 183 1
Богачев Игорь 183 1
Россия - РФ - Российская федерация 164987 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53118 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2719 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8762 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7350 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7029 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3713 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2187 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33477 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18042 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8778 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3073 1
Аудит - аудиторский услуги 3406 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11223 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8451 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11490 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1374 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 103 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 659 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4575 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 745 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 985 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57285 1
Gartner - Гартнер 3651 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456223, в очереди разбора - 727467.
Создано именных указателей - 197593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще