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Консалтинговый сервис от «Диасофт» поможет создать эффективную систему информационной безопасности

«Диасофт» начал предоставлять клиентам юридические и консалтинговые услуги в сфере информационной безопасности (ИБ). Команда экспертов «Диасофт» помогает проанализировать потребности и задачи клиента, разработать оптимальные методы их решения и эффективно выполнить работы на каждом этапе. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Специалисты «Диасофт» обладают компетенциями в сфере анализа и реализации требований законодательства (о персональных данных, ИБ организаций финансового сектора, объектов критической информационной инфраструктуры, государственных информационных системах), а также юридического сопровождения процессов ИБ. У экспертов есть опыт проведения работ по ИБ: разработке ПО с последующим проведением оценки влияния на СКЗИ, подготовке и прохождению проверок со стороны регуляторов, сертификации СЗИ, взаимодействию с регуляторами по вопросам требований ИБ.

Алексей Полетаев, директор по информационной безопасности компании «Диасофт»: «В процессе реализации различных проектов мы убедились, что при установке продуктов возникают типовые ошибки, связанные с тем, что требования по ИБ не учитываются намеренно либо по незнанию. Это приводит к необходимости существенной переработки выбранного продукта, его замены или отказа от него. Именно поэтому мы предлагаем консалтинговый сервис, который поможет нашим клиентам избежать подобных проблем, сэкономить время и средства, быстрее конкурентов вывести свой продукт на рынок».

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