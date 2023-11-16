Платформа Digital Q.Security от «Диасофт» сертифицирована ФСТЭК России

Компания «Диасофт» получила сертификат ФСТЭК России № 4732 о соответствии платформы Digital Q.Security (ранее – Diasoft FA#*) требованиям безопасности информации по четвертому уровню доверия и техническим условиям. Таким образом, программное обеспечение класса автоматизированные банковские системы (АБС) от «Диасофт» первое на рынке получило сертификацию ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Согласно сертификату ФСТЭК России, Digital Q.Security является программным обеспечением, которое имеет встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, а также реализует функции идентификации, аутентификации, управления доступом, регистрации событий безопасности и контроля целостности программного обеспечения.

Использование сертифицированной ФСТЭК платформы Digital Q.Security позволяет кредитным организациям выполнить требования Банка России по использованию сертифицированного прикладного программного обеспечения, которые закреплены в соответствующих положениях и ГОСТ Р-57580 (683-П (пп. 4.1., 4.3.), 719-П (пп. 1.2., 2.5, 2.14., 3.8-3.10., 4.6., 6.9., 6.10), 757-П (п. 1.8)). Также использование Digital Q.Security облегчает приведение инфраструктуры в соответствие с указом президента России № 250, федеральными законами 187-ФЗ, 152-ФЗ и приказами ФСТЭК России № 17, 21, 235, 236, 239.

«Из двух путей выполнения требований Банка России мы выбрали получение сертификата по четвертому уровню доверию ФСТЭК России. Это позволило сделать Digital Q.Security доступной для клиентов и избежать рисков, присущих альтернативному варианту, связанному с выполнением оценки по оценочному уровню доверия (ОУД4). Требования Банка России часто меняются, оценка по ОУД4 должна проводиться непосредственно в ИТ-инфраструктуре заказчика на регулярной основе по мере выпуска изменений кода. При этом правила и критерии оценки объема и результата таких работ отсутствуют. Это делает оценку по ОУД4 формальной, дорогостоящий и ресурсоемкой задачей», – сказал Алексей Полетаев, директор по информационной безопасности компании «Диасофт».

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Digital Q.Security сертифицирована ФСТЭК России для работы с западными и отечественными операционными системами и СУБД, что позволяет плавно и поэтапно проводить импортозамещение.

Для обеспечения защиты информации в соответствии с требованиями Банка России по информационной безопасности компания «Диасофт» предлагает платформу Digital Q.Security. В состав платформы вошли все программные продукты линейки Diasoft FA# (с марта 2020 г. все программные продукты компании «Диасофт» объединены в платформы развития под брендом Digital Q).