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InfoTeCS ViPNet EDI


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Компания «ИнфоТеКС» выпустила новый продукт – ViPNet EDI Flow 1
07.09.2023 Более 500 ИБ-специалистов Москвы посетят ИнфоТеКС ТехноФест 21 сентября 1
25.11.2022 30 ноября 2022 года в Москве ИнфоТеКС проведет семинар «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса» 2
16.11.2022 Компания «ИнфоТеКС» приглашает принять участие в конференции «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса» 2
01.06.2016 «Инфотекс» поднялась на 20 позиций в новом рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» 1
04.02.2015 «Инфотекс Интернет Траст» выпустила «ViPNet ЭДО Документ 2.0» 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 478 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 19 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2158 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 456 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 319 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 37 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 874 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32341 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12950 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29570 2
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 22 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 428 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 592 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21252 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3841 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3013 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4266 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9476 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25102 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69207 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4427 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1706 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 372 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 141 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2167 1
Электронный документ - Electronic document 1493 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 321 5
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 1
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 15 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 20 1
Microsoft Windows 16006 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 74 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 844 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1030 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2136 1
Чапчаев Андрей 55 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44509 1
Россия - РФ - Российская федерация 150686 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53132 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3554 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6201 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4795 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3113 1
Киберучения 102 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6046 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6536 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4277 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 394 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3341 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС ТехноФест 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370789, в очереди разбора - 749140.
Создано именных указателей - 178279.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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