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Сертифицирован ПАК ViPNet EDI Soap Gate 3 с ПМДЗ ViPNet SafeBoot 3

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении сертификата ФСБ России на программно-аппаратный комплекс (ПАК) ViPNet Soap Gate 3. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Сертификат №СФ/124-5567 от 11.07.2026 подтверждает соответствие ПАК ViPNet EDI Soap Gate 3 версии 3.6 (с учетом ИИ № 9) требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3 для исполнений SG1000 Q2 и SG2000 Q2, требованиям к средствам электронной подписи, установленным для класса КС3 для исполнений SG1000 Q2, SG2000 Q2, и может использоваться для защиты каналов связи по протоколу TLS ГОСТ. Сертификат действителен до 1 июля 2029 года.

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Полученный сертификат позволяет использовать аппаратные платформы SG1000 Q2 и SG2000 Q2 с установленным ПМДЗ ViPNet SafeBoot 3 в составе ПАК ViPNet EDI Soap Gate 3.

ПАК ViPNet EDI Soap Gate 3 (ViPNet ЭДО Шлюз Безопасности 3) – криптографический шлюз, предназначенный для взаимодействия с СМЭВ3, ЕСИА, ЦПГ. ПАК ViPNet EDI Soap Gate 3 включен в методические рекомендации Минцифры России как типовое решение для работы с ЕСИА, соответствующее требованиям КС3 и обеспечивающее поддержку протокола OpenID Connect.

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