«ИнфоТеКС» выпустила решение для автоматизированной выдачи сертификатов пользователям платформы цифрового рубля

Компания «ИнфоТеКС» объявила о выпуске «ViPNet САВС 1.0», решения для автоматизации выдачи сертификатов пользователям платформы цифрового рубля (ПлЦР). Решение ViPNet САВС позволяет автоматизировать выпуск сертификатов TLS и сертификатов электронной подписи (ЭП) пользователей платформы цифрового рубля с проверкой данных пользователя в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В состав «ViPNet САВС» входит сертифицированный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для взаимодействия с ЕСИА – ViPNet EDI Soap Gate 3 («ViPNet ЭДО Шлюз безопасности 3») и программный комплекс управления системой выпуска сертификатов ViPNet EDI Flow.

Решение «ViPNet САВС» разработано в соответствии с «Временными требованиями по обеспечению информационной безопасности для автоматизации выпуска сертификатов для пользователя платформы цифрового рубля» Банка России.

ViPNet САВС поддерживает возможность автоматизации процессов выпуска сертификатов в «ViPNet «УЦ 4/5» и «УЦ КриптоПро 2.0».