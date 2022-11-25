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30 ноября 2022 года в Москве ИнфоТеКС проведет семинар «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса»

Эксперты ИнфоТеКС расскажут про ViPNet EDI G2G – решение, предназначенное для организации межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде, а также продемонстрируют примеры практического применения ViPNet EDI G2G в различных сценариях эксплуатации.

Темы семинара:

  • Возможности ViPNet EDI G2G. Применение как в качестве самостоятельного решения, так и в составе различных информационных систем. Состав решения, какие технологии используются чем обеспечивается безопасность решения, как осуществляются поддержка.
  • API для быстрой интеграции со СМЭВ. Мастер-класс, на котором будут представлены варианты интеграции ИС Заказчика со СМЭВ с использованием универсальных модулей ViPNet EDI G2G.
  • ViPNet EDI G2G. Мастер-класс. Администрирование и работа с запросами.
  • Мастер-класс. Выполнение регламентных процедур для работы в СМЭВ.
  • Кейсы внедрения ViPNet EDI G2G в инфраструктуру заказчика для работы со СМЭВ.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации. Прочитать программу и зарегистрироваться можно по ссылке.

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