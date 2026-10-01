ViPNet EDI Soap Gate 3 в реестрах Минпромторга России

Продлены сроки нахождения программно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet EDI Soap Gate 3 («ViPNet ЭДО Шлюз безопасности» 3) в Реестре российской промышленной продукции и Едином реестре российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли России (Минпромторга России). Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

ViPNet EDI Soap Gate 3 предназначен для осуществления обмена электронными сведениями между участниками межведомственного взаимодействия по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с применением электронной подписи. Обеспечивает взаимодействие со СМЭВ, Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и сервисом Цифрового профиля гражданина (ЦПГ).

ViPNet EDI Soap Gate 3 включен в методические рекомендации Минцифры России по использованию ЕСИА версии 3.63 как типовое решение для работы с ЕСИА (раздел Д.1.4 Требования к применению типового решения), обладающее классом защиты КС3, сертифицированное ФСБ России и обеспечивающее поддержку протокола OpenID Connect.

До 23 сентября 2029 г. продлены сроки нахождения в реестрах Минпромторга России ПАК ViPNet EDI Soap Gate 3 на аппаратных платформах SG1000 Q2 (реестровая запись 10486214 от 24 сентября 2026 г.), SG2000 Q2 (реестровая запись 10486215 от 24 сентября 2026 г.).