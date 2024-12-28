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QNAP QTS



28.12.2024 Получен сертификат ФСБ России на ViPNet РУКС 1
29.06.2023 Получены сертификаты ФСБ России для ViPNet QTS Lite 1
21.11.2022 «ИнфоТеКС» представила первую в России квантово-криптографическую систему, сертифицированную по требованиям ФСБ России 1
07.02.2018 QNAP начала поставки 4-дискового NAS TS-431XeU с портом SFP+ 10GbE 1
25.01.2018 QNAP расширяет ассортимент в России 1
24.01.2018 QNAP начинает продажи 4-ядерных NAS TS-x31P2 и TS-431X2 в России 1
17.01.2018 QNAP начала российские продажи 4-дискового Thunderbolt 3 NAS TS-453BT3 1
12.01.2018 QNAP представила операционную систему QTS версии 4.3.4 1
01.12.2017 QNAP начинает российские продажи локализованных NAS D2 Pro и D4 Pro. Цены 1
22.06.2017 QNAP начала российские продажи сетевых хранилищ TS-253B, TS-453B и TS-653B 1
22.05.2017 QNAP представила новую версию ОС QTS 4.3 для сетевых хранилищ 1
11.04.2017 QNAP представила корпоративные хранилища TES-x85U с опцией выбора операционной системы 1
17.02.2017 Qnap начинает российские продажи универсальных NAS-систем NAP TS-251A и TS-451A. Цены 1
19.12.2016 Cетевой накопитель QNAP — друг смартфона и планшета 1
22.08.2016 QNAP начала продажи NAS серии TS-x53A с аудиоразъемами и двумя HDMI 1
16.10.2015 Qnap обновила ОС QTS для сетевых накопителей Turbo NAS 1
22.09.2015 Qnap начала поставки сетевых хранилищ TVS-x63 на платформе AMD для СМБ 1
03.06.2015 Qnap представила ОС QTS 4.2 и Thunderbolt NAS 1
11.11.2013 QTS 4.0 оптимизирует управление сетевыми накопителями QNAP 1
02.09.2013 Домашний хранитель файлов: сетевой накопитель QNAP TS-221 1
10.04.2006 Qualcomm избежала мести российских партнеров 1
13.01.2006 Apple выпустила "откат" обновления QuickTime 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

QNAP QTS и организации, системы, технологии, персоны:

QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 16
Intel Corporation 12197 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 3
IFTTT - If This Then That 12 3
Apple Inc 12100 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Dropbox 498 2
Google LLC 11775 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Broadcom - VMware 2359 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Western Digital Corporation - WDC 548 1
Fortinet 387 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
Qualcomm Global Services 1 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 1
Альфа-Групп - Altimo - Метросвязь - Metrosvyaz 24 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 8 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 15
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 12
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 11
DDR - Double data rate 2730 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 10
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 9
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 6
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 6
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 319 5
DLNA - Digital Living Network Alliance 466 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 5
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 303 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 3
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 454 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 3
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 526 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 3
Linux OS 9937 10
Microsoft Windows 15657 9
QNAP Qsync 8 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 6
QNAP TS - серия СХД 11 6
Docker - Платформа распределённых приложений 333 5
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 5
QNAP myQNAPcloud 6 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 4
Intel Celeron - Серия процессоров 963 4
Google Chromecast 77 3
QNAP Hybrid Backup Sync 3 3
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 3
Google Chrome - браузер 1561 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 3
rsync 17 3
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) 13 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 3
Apple AirPlay 116 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 303 2
Intel Celeron J 13 2
Kodi - XBMC - кроссплатформенный медиаплеер 10 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 2
Apple macOS 2059 2
Mozilla Firefox - браузер 1889 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 2
Broadcom - VMware vSphere 554 2
Citrix XenServer 94 2
Broadcom - VMware VAAI - VMware vStorage API Integration 24 2
Docker Hub 18 2
InfoTeCS - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 3 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
TCL Plex - Смартфон 15 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 183 1
Microsoft Office Online 31 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
QNAP WirelessAP Station 1 1
Есиков Александр 18 1
Корягин Михаил 7 1
Чапчаев Андрей 55 1
Сычёв Дмитрий 4 1
Залунин Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Казахстан - Республика 5525 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
США - Нью-Йорк штат 240 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 3
Физика - Градус Цельсия 288 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 2
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Alpine - множественное значение 38 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Видеокамера - Видеосъёмка 692 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 446 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Digital Universe - Цифровая Вселенная 38 1
Vnunet 224 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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