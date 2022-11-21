«ИнфоТеКС» представила первую в России квантово-криптографическую систему, сертифицированную по требованиям ФСБ России

Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России для системы квантового распределения ключей ViPNet QSS. Это первая система подобного типа, сертифицированная Регулятором и готовая к эксплуатации на российских предприятиях. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИнфоТеКС».

Сертификация системы квантового распределения ключей ViPNet QSS стала важной вехой в развитии квантовых коммуникаций в России, благодаря этому открываются новые возможности для внедрения комплекса квантово-криптографической связи на инфраструктуре российских предприятий.

«Квантовые разработки “ИнфоТеКС” сейчас находятся в фокусе внимания у государственных структур, крупнейших государственных и коммерческих предприятий, а также у ряда образовательных учреждений. Мы прошли путь создания инновационной системы квантового распределения ключей с нуля, от разработки первых прототипов совместно с экспертами МГУ имени М.В. Ломоносова в 2017 г., до запуска мелкосерийного производства в Томске и испытаний на сетях заказчиков в 2021-2022 гг. и получения сертификата ФСБ России. От того, как быстро и эффективно мы осваиваем новые технологии, зависит будущее информационной безопасности нашей страны», - сказал Андрей Чапчаев, генеральный директор «ИнфоТеКС».

Заместитель руководителя проектного офиса Национального проекта «Цифровая экономика России» Михаил Корягин отметил успешное прохождение сертификационных испытаний и достигнутые результаты компании «ИнфоТеКС» в промышленной реализации технологии квантового распределения ключей.

«В “СФБ лаб” создана лаборатория по проведению полного комплекса тематических исследований квантово-криптографических систем по требованиям ФСБ России. Наши эксперты провели полный цикл сертификации нового типа СКЗИ и впереди еще много работы. Отрасль динамично развивается, появляются новые квантовые протоколы, типы атак на эти протоколы становятся более сложными. Мы готовы проводить сертификационные исследования продукции различных компаний, занимающихся разработкой продуктов КРК», - отметил Олег Залунин, генеральный директор компании «СФБ лаб» (входит в ГК «ИнфоТеКС»).

Первыми заказчиками систем квантового распределения ключей станут государственные структуры и государственные корпорации, они являются активными драйверами этой темы в России. В частности, ОАО «РЖД» планирует в соответствии с утвержденной Правительством России дорожной картой развития квантовых коммуникаций в России начать строительство масштабной магистральной системы квантового распределения ключей в 2023 г.

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Компания «ИнфоТеКС» развивает направление квантовых криптографических систем и в 2022 г. анонсировала разработанное на базе ViPNet QSS семейство продуктов ViPNet Quantum Trusted System (QTS). Новые программно-аппаратные комплексы предназначены для создания квантовой криптографической сети произвольной топологии и разработаны в соответствии с методическими рекомендациями ТК26.

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Компания «ИнфоТеКС» (АО «Информационные технологии и коммуникационные системы») — российский разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В настоящее время портфель компании насчитывает более 60 продуктов для защиты информации. Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в девяти городах.