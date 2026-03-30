InfoTeCS ViPNet QSS ViPNet Quantum Security System ViPNet QTS ViPNet Quantum Trusted System квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) ViPNet РУКС Распределительный узел квантовой сети

InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.03.2026 «ИнфоТеКС» анонсировала новый продукт – квантовый генератор случайных чисел 5
08.10.2025 «Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на распределительный и клиентский узлы квантовой сети из состава ViPNet Quantum Trusted System Lite 9
28.03.2025 В России создается система информбезопасности для БПЛА на основе квантовых технологий 2
28.12.2024 Получен сертификат ФСБ России на ViPNet РУКС 4
05.12.2024 В России успешно испытана квантовая защита на волоконно-оптических линиях связи 4
04.12.2024 Квантовые ключи прошли DWDM: «ИнфоТеКС» и «Ростелеком» успешно испытали квантовую защиту на ВОЛС со спектральным уплотнением 1
14.11.2024 «ИнфоТеКС» и «ТрансТелеКом» провели успешные испытания по интеграции системы квантового распределения ключей в оптическую транспортную сеть 1
27.12.2023 Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям 1
28.08.2023 Большой Московский ИнфоТеКС ТехноФест по продуктам ViPNet состоится 21 сентября 1
29.06.2023 Получены сертификаты ФСБ России для ViPNet QTS Lite 5
21.11.2022 «ИнфоТеКС» представила первую в России квантово-криптографическую систему, сертифицированную по требованиям ФСБ России 2
18.11.2022 РЖД и «Газпром» выложат 100 миллионов за квантовый телефон 7
05.10.2022 Открытие киберполигона МТУСИ на базе решений ГК «ИнфоТеКС» 1
25.08.2021 В России завершен первый этап создания университетской квантовой сети 1
29.03.2021 Квантовая криптографическая система Vipnet Quandor успешно прошла испытания в СПб ИАЦ 1
11.01.2021 Здания МГУ соединит квантовая сеть 5

Публикаций - 17, упоминаний - 51

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 536 16
Ростелеком 10629 3
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 49 3
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 38 1
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 3 1
Ростех - Автоматика Концерн 1783 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2114 1
Fortinet 436 1
Crypto AG 36 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 453 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 442 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 143 1
Фактор-ТС 25 1
РЖД - Российские железные дороги 2035 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8460 1
Газпром ПАО 1448 1
ГПБ - Газпромбанк 1214 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 461 1
Верный - торговая сеть 316 1
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3479 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13228 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6398 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5829 1
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5225 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2840 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2243 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 54 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1502 15
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 644 14
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4888 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 75284 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32800 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11296 6
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 144 6
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 527 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4895 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34651 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4733 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13280 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23887 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32381 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22287 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4032 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8566 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5835 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 898 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6155 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 819 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8718 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7184 2
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 188 2
CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 21 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15210 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 139 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2509 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25762 1
Стандартизация - Standardization 2277 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14498 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1927 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3422 1
Квантовый интернет вещей - Quantum Internet of Things 6 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9529 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1513 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6305 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7569 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 992 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1500 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 344 14
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 26 4
QNAP QTS 23 4
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 20 3
InfoTeCS - ViPNet Quandor 6 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 76 2
FreePik 1612 1
Microsoft SDL - Microsoft Security Development Lifecycle 3 1
Linux OS 11171 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5351 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 20 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 985 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 27 1
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 1
Чапчаев Андрей 55 4
Гусев Дмитрий 81 3
Кулик Сергей 10 2
Залунин Олег 1 1
Конев Антон 1 1
Елисеев Владимир 20 1
Корягин Михаил 7 1
Ерохин Сергей 33 1
Привезенцев Антон 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 160709 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46527 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1024 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19042 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1731 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1004 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 737 1
Россия - Волго-Вятский экономический район 57 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55807 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32446 6
Физика - Physics - область естествознания 2861 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3357 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6489 3
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 91 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51931 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7090 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1563 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4312 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1905 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8016 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 471 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2629 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17629 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5395 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2946 1
Энергетика - Energy - Energetically 5611 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2710 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3327 1
Увлечения и хобби - Hobbies 388 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 89 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 123 1
Образование в России 2636 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1252 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1729 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2290 1
Киберучения 125 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15458 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1183 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11487 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1683 6
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 23 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 440 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 91 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
РАН - Российская академия наук 2060 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 209 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 331 1
МЭИ - Московский энергетический институт 162 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 175 1
ТГУ - Томский государственный университет 221 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 68 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС ТехноФест 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1431708, в очереди разбора - 729201.
Создано именных указателей - 192365.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/