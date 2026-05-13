Дата-центр незаметно украл сотни тысяч тонн воды у целого города

Жители Фейетвилла в штате Джорджия, в прошлом году заметили низкое давление воды. Коммунальные службы обнаружили два неучтенных водопроводных подключения на территории одного из крупнейших в стране центров обработки данных.



Незамеченные миллионы литров

Жители тихого пригорода Атланты столкнулись с необъяснимым падением давления воды, что стало началом публичного скандала. В ходе расследования выяснилось, что расположенный поблизости гигантский технологический кампус месяцами потреблял колоссальные объемы ресурса, пока коммунальные службы даже не подозревали об этом, сообщает издание Politico.

В горде Фейетвилл, расположенном в американском штате Джорджия, в престижном районе Аннелиз-Парк летом 2025 г. стали замечать, что вода из кранов течет непривычно слабой струей. Жалобы от домовладельцев поступали все чаще, и местный водоканал начал поиск причин. Проверка выявила источник проблемы совершенно не там, где ожидали: «виновником» оказался строящийся кампус центров обработки данных (ЦОД), который находится в двадцати милях (примерно 32 км) к югу от Атланты.

Специалисты коммунальной службы обнаружили там два промышленных водопроводных подключения. Одно из них было проведено без ведома водоканала, а второе существовало как «фантом» — по документам оно не было связано с лицевым счетом застройщика и, следовательно, не тарифицировалось.

Пропавшие миллионы

Разбирательство установило, что через эти скрытые от учета точки успело утечь почти 30 млн галлонов (примерно 113 млн литров) питьевой воды. Этот объем эквивалентен сорока четырем олимпийским плавательным бассейнам и сильно превышает лимиты, согласованные с властями на этапе проектирования.

Компания-застройщик Quality Technology Services (QTS), принадлежащая гиганту прямых инвестиций Blackstone, фактически бесплатно использовала ресурс на протяжении периода, который сама оценивает в 9-15 месяцев (в водоканале полагают, что речь шла приблизительно о четырех месяцах).

Лишь весной 2025 г. округ выставил девелоперу ретроспективный счет почти на сто пятьдесят тысяч долларов. В QTS настаивают, что немедленно погасили всю сумму, как только узнали о задолженности, и связывают колоссальное потребление не с работой оборудования, а с временными строительными нуждами — бетонными работами, пылеподавлением и подготовкой площадки.

Оправдания

В компании делают акцент на том, что сам технологический объект использует «замкнутую» систему охлаждения, не требующую забора воды извне; в будущем же, когда строительство завершится через три-пять лет, центру будет нужно лишь бытовое водоснабжение — в объемах, сопоставимых с потреблением четырех американских домохозяйств в месяц.

Директор водоканала округа Фейетт Ванесса Тайгерт (Vanessa Tigert) объяснила семимесячную «слепоту» ведомства процедурной неразберихой. По ее словам, переход на «умные» счетчики и облачную систему совпал с подключением нехарактерного для «спального» пригорода индустриального клиента. Серьезно сказалась и вечная кадровая проблема: инспекциями и проверками планов занимается всего один сотрудник, который банально перегружен.

Однако сильнее всего жителей возмутил тот факт, что застройщик вообще не был оштрафован. Коммунальщики ограничились доначислением платы за воду по строительному тарифу. Тайгерт парировала критику фразой: «Это наш крупнейший клиент, и мы обязаны быть партнерами», назвав это обычным клиентским сервисом. В то, что причина кроется в нежелании ссориться с новым гигантским потребителем, поверил и независимый эксперт: глава водной группы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе прямо заметил, что в иных обстоятельствах штраф был бы неминуем.

Ситуация приобрела публичную огласку, когда один из местных адвокатов получил злополучное письмо 2025 г. через запрос о публичных документах и выложил его в социальные сети. Возмущение выплеснулось мгновенно, особенно на фоне того, что чуть раньше жителей как раз призывали экономить воду и отказаться от полива газонов.

«Они первым делом надавили на простых граждан, сокращайте потребление, — негодовал активист и кандидат в окружные комиссары Джеймс Клифтон (James Clifton), — хотя в это время QTS опустошал наши запасы, оставаясь крупнейшим потребителем воды в округе».

Конфликт вокруг воды перерос в полноценное политическое движение против новых дата-центров. Учитывая, что участок QTS занимает более шестисот акров и предусматривает до шестнадцати зданий, масштаб угрозы перестал казаться локальным. Результатом стало кардинальное решение: городской совет Фейетвилла проголосовал за полный запрет на строительство новых центров обработки данных во всех без исключения зональных районах города.