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InfoTeCS ViPNet QSS ViPNet Quantum Security System ViPNet QTS ViPNet Quantum Trusted System ViPNet QCS ViPNet Quantum Cryptographic Systems ViPNet QKDSim ViPNet РУКС Распределительный узел квантовой сети

InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - ViPNet QCS - ViPNet Quantum Cryptographic Systems - ViPNet QKDSim - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети
  • квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.10.2026 КемГУ и Минцифры Кузбасса протестировали защищенную связь с использованием квантовых технологий 2
05.05.2026 В ТЭК России впервые протестировали оборудование квантового распределения ключей для защиты информационной инфраструктуры 1
22.04.2026 Билайн задействует квантовую механику в защите клиентских сетей 2
30.03.2026 «ИнфоТеКС» анонсировала новый продукт – квантовый генератор случайных чисел 7
08.10.2025 «Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на распределительный и клиентский узлы квантовой сети из состава ViPNet Quantum Trusted System Lite 9
28.03.2025 В России создается система информбезопасности для БПЛА на основе квантовых технологий 2
28.12.2024 Получен сертификат ФСБ России на ViPNet РУКС 4
05.12.2024 В России успешно испытана квантовая защита на волоконно-оптических линиях связи 4
04.12.2024 Квантовые ключи прошли DWDM: «ИнфоТеКС» и «Ростелеком» успешно испытали квантовую защиту на ВОЛС со спектральным уплотнением 1
14.11.2024 «ИнфоТеКС» и «ТрансТелеКом» провели успешные испытания по интеграции системы квантового распределения ключей в оптическую транспортную сеть 1
08.08.2024 Вологодский колледж связи и информационных технологий оснастили комплексом симуляции квантового распределения ключей 2
27.12.2023 Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям 1
28.08.2023 Большой Московский ИнфоТеКС ТехноФест по продуктам ViPNet состоится 21 сентября 1
29.06.2023 Получены сертификаты ФСБ России для ViPNet QTS Lite 5
21.11.2022 «ИнфоТеКС» представила первую в России квантово-криптографическую систему, сертифицированную по требованиям ФСБ России 2
18.11.2022 РЖД и «Газпром» выложат 100 миллионов за квантовый телефон 7
05.10.2022 Открытие киберполигона МТУСИ на базе решений ГК «ИнфоТеКС» 1
25.08.2021 В России завершен первый этап создания университетской квантовой сети 1
29.03.2021 Квантовая криптографическая система Vipnet Quandor успешно прошла испытания в СПб ИАЦ 1
11.01.2021 Здания МГУ соединит квантовая сеть 5

Публикаций - 38, упоминаний - 126

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 627 38
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 101 21
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 20 17
Ростелеком 11091 17
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - InfoTeCS Internet Trust - удостоверяющий центр 45 16
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 298 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2159 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 13
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D. 619 13
КриптоПРО - Крипто-ПРО 499 11
Код Безопасности 827 11
Т8 НТЦ 120 10
QuSolve - Квантовые системы 29 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 9
Fortinet 458 9
Palo Alto Networks 215 9
InfoTeCS - ПроКванТ 9 8
Cisco Systems 5387 8
Check Point Software Technologies 841 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1872 8
Softline - Софтлайн 3830 7
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 158 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 6
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 541 6
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 50 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 5
Eltex - Предприятие Элтекс 298 5
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 171 5
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 43 4
Тензор 181 4
Телеофис - Teleofis 4 3
InfoWatch - Инфовотч 1205 3
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 120 3
Thales Group 143 3
HID Global - IdenTrust 12 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 2
Рексофт - Reksoft 496 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 1
NetWrix - Нетрикс 16 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 21
Газпром ПАО 1498 20
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 17
Новатэк - ранее Новафининвест 77 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 375 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 1
ГПБ - Газпромбанк 1300 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 514 1
Верный - торговая сеть 330 1
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 11 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 16
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 139 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 6
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 59 2
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 47 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 32 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1620 37
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 710 36
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5314 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 24
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 162 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 20
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5352 19
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4246 18
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 871 17
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3290 15
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1674 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 15
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2547 15
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2934 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 13
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3038 13
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1075 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11676 11
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 928 11
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 430 11
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1216 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5039 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7389 8
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 108 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8565 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 1009 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 7
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1740 7
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 358 7
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 559 6
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 148 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 516 6
CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 26 5
ARM - Advanced RISC Machine 498 5
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 143 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 389 34
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 54 22
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 20
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 105 20
InfoTeCS - ViPNet Client 123 18
Axiom JDK СЗИ 185 17
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 16
QNAP QTS 35 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3747 15
Linux OS 11724 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1053 13
InfoTeCS - ViPNet Prime 19 11
Oracle Java - язык программирования 3510 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1396 9
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 313 9
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 28 9
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5934 6
Trinity - Тринити ER сервер 24 5
Google Android 15411 5
Microsoft Windows 17075 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - TrustGate - ТрастГейт 13 4
СКБ Контур - Контур.Эгида 82 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 3
АФТ - Репозиторий Ассоциации Финтех 20 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1673 2
InfoTeCS - ViPNet Quandor 6 2
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 30 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 296 2
InfoTeCS - ViPNet EDI - ViPNet EDI Soap Gate - ViPNet ЭДО Шлюз безопасности 13 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 158 1
FreePik 1908 1
СКБ Контур - Контур.Эгида - Контур.ID 32 1
Недобросовестная конкуренция 58 1
Microsoft SDL - Microsoft Security Development Lifecycle 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra Cloud - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 65 1
Apple iOS 8678 1
Kaspersky OS 156 1
Intel x86 - архитектура процессора 2191 1
Aladdin R.D. - JaCarta СКЗИ 267 1
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Иванов Олег 161 1
Шоржин Валерий 68 1
Елисеев Владимир 20 1
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Россия - РФ - Российская федерация 169397 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 21
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 18
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1305 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
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ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 100 4
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 30 3
РАН - Российская академия наук 2153 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 473 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 1
КемГУ - Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 8 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 18 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
ВКСиИТ АПОУ ВО - Вологодский колледж связи и информационных технологий 1 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 355 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 141 1
ТГУ - Томский государственный университет 239 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 184 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС ТехноФест 3 1
Международный женский день - 8 марта 420 1
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