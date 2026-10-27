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InfoTeCS ViPNet QSS ViPNet Quantum Security System ViPNet QTS ViPNet Quantum Trusted System ViPNet QCS ViPNet Quantum Cryptographic Systems ViPNet QKDSim ViPNet РУКС Распределительный узел квантовой сети
- квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|Гусев Дмитрий 94 14
|Чапчаев Андрей 56 6
|Кулик Сергей 10 2
|Садиков Максим 7 1
|Трошкин Павел 2 1
|Танаев Валерий 2 1
|Залунин Олег 1 1
|Конев Антон 1 1
|Карабцев Сергей 2 1
|Шумков Вячеслав 1 1
|Просеков Александр 1 1
|Иванов Олег 161 1
|Шоржин Валерий 68 1
|Елисеев Владимир 20 1
|Корягин Михаил 7 1
|Ерохин Сергей 39 1
|Привезенцев Антон 6 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1305 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
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