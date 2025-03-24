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InfoTeCS ViPNet Prime


24.03.2025 Одна из крупнейших энергокомпаний в мире закупает на сотни миллионов «Касперского», Astra Linux и другое российское ПО 1
10.10.2024 Получен сертификат ФСБ России на ViPNet Prime Key Center 3
06.02.2024 В Санкт-Петербурге открылся новый офис «ИнфоТеКС» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 457 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4958 1
Код Безопасности 633 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 266 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3920 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5492 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9414 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 378 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4309 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11230 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2274 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10228 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 566 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 309 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1220 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 57 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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