Разделы

Безопасность Госрегулирование
|

СКЗИ ViPNet Prime сертифицировано ФСБ России

Компания «ИнфоТеКС» информирует о получении сертификата ФСБ России на средство криптографической защиты информации (СКЗИ) ViPNet Prime Key Center из состава системы централизованного управления продуктами и решениями «ИнфоТеКС ViPNet Prime». Кроме того, получена выписка об успешном завершении процедуры оценки влияния среды функционирования СКЗИ для управляющего ПО ViPNet Prime Management Services. Таким образом, сертификация ViPNet Prime версии 1.9.6 полностью завершена. Продукт также внесен в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщил представитель компании «ИнфоТеКС».

Сертификат ФСБ России №СФ/124-5200 от 7 июля 2025 г. удостоверяет, что программный комплекс ViPNet Prime Key Center соответствует требованиям к СКЗИ, предназначенным для защиты информации класса КС1 для исполнений 1 и 4, класса КС2 для исполнений 2 и 5, класса КС3 для исполнений 3 и 6, может использоваться для криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Сертификат действителен до 7 июля 2028 г.

ViPNet Prime реализует управление продуктами и решениями ViPNet в единой многомодульной системе, использующей централизованные механизмы и методики управления объектами и субъектами инфраструктуры системы информационной безопасности. ViPNet Prime включает в себя сертифицированное СКЗИ ViPNet Prime Key Center и управляющее ПО ViPNet Prime Management Services. ViPNet Prime отвечает за разворачивание и управление защищенными сетями, обеспечивает централизованные групповые методы управления политиками безопасности, предоставляет удобные инструменты мониторинга узлов сети, позволяет автоматизировать рутинные операции по разворачиванию программного обеспечения на защищенных узлах, и управлению лицензиями.

ViPNet Prime версии 1.9.6 поддерживает миграцию с ViPNet Administrator 4 с помощью утилиты Migrator 1.1.0.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» предложил альтернативу проприетарным интеграционным шинам — платформу Digital Q.Integration

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Интернет-сервисам закроют гигантский канал заработка на россиянах. Списывать деньги с удаленных карт будет нельзя

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Обязательная госрегистрация мобильников россиян будет платной. Новые смартфоны подорожают, старые перестанут работать

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще