СКЗИ ViPNet Prime сертифицировано ФСБ России

Компания «ИнфоТеКС» информирует о получении сертификата ФСБ России на средство криптографической защиты информации (СКЗИ) ViPNet Prime Key Center из состава системы централизованного управления продуктами и решениями «ИнфоТеКС ViPNet Prime». Кроме того, получена выписка об успешном завершении процедуры оценки влияния среды функционирования СКЗИ для управляющего ПО ViPNet Prime Management Services. Таким образом, сертификация ViPNet Prime версии 1.9.6 полностью завершена. Продукт также внесен в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщил представитель компании «ИнфоТеКС».

Сертификат ФСБ России №СФ/124-5200 от 7 июля 2025 г. удостоверяет, что программный комплекс ViPNet Prime Key Center соответствует требованиям к СКЗИ, предназначенным для защиты информации класса КС1 для исполнений 1 и 4, класса КС2 для исполнений 2 и 5, класса КС3 для исполнений 3 и 6, может использоваться для криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Сертификат действителен до 7 июля 2028 г.

ViPNet Prime реализует управление продуктами и решениями ViPNet в единой многомодульной системе, использующей централизованные механизмы и методики управления объектами и субъектами инфраструктуры системы информационной безопасности. ViPNet Prime включает в себя сертифицированное СКЗИ ViPNet Prime Key Center и управляющее ПО ViPNet Prime Management Services. ViPNet Prime отвечает за разворачивание и управление защищенными сетями, обеспечивает централизованные групповые методы управления политиками безопасности, предоставляет удобные инструменты мониторинга узлов сети, позволяет автоматизировать рутинные операции по разворачиванию программного обеспечения на защищенных узлах, и управлению лицензиями.

ViPNet Prime версии 1.9.6 поддерживает миграцию с ViPNet Administrator 4 с помощью утилиты Migrator 1.1.0.