Сертифицировано самое крупное обновление ViPNet Coordinator HW 5

Новая сертифицированная версия многофункционального межсетевого экрана следующего поколения с ГОСТ-шифрованием ViPNet Coordinator HW 5.4.2 получила значительные обновления. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

В ViPNet Coordinator HW 5.4.2 улучшены механизмы контроля веб-трафика, реализована функция SSL/TLS инспекции, что позволяет анализировать содержимое зашифрованного HTTPS-трафика встроенными средствами безопасности (IPS, DPI, Malware Detection).

Расширены возможности URL-фильтрации, реализована фильтрация адресов по маске и URL-категориям. Теперь можно создавать как пользовательские URL-категории, так и использовать обновляемую базу URL-категорий, содержащую более 100 млн адресов, классифицированных по 83 категориям. База актуализируется на регулярной основе и доступна при наличии соответствующей лицензии.

Реализован механизм блокировки по географическому признаку (GeoIP), что позволяет создавать политики безопасности, в которых в качестве источника и/или назначения можно указать конкретную страну (регион).

С помощью новой функции блокировки по списку IP-адресов теперь доступна установка ограничений сетевого трафика по заранее подготовленному списку IP-адресов/подсетей, который может быть импортирован из файла (в формате CSV или TXT) либо получен из централизованной системы управления.

В систему предотвращения вторжений IPS добавлен механизм обнаружения вредоносного ПО в содержимом IP-пакетов по протоколам HTTP, HTTPS, SMTP, IMAP, POP3, FTP и SMB. База обнаружения вредоносного ПО публикуется на сервере обновлений и пополняется на регулярной основе.

Улучшена подсистема взаимодействия с ICAP-серверами. Теперь можно передавать трафик сразу на несколько ICAP-серверов, при этом для каждого сервера можно указать тип (антивирус, Sandbox-система, DLP-система), режим работы (инспекция или репликация) и правила обработки трафика.

Улучшение подсистемы журналирования. Для более удобного аудита безопасности и расследования инцидентов появился журнал сетевых сессий, в котором фиксируются пользовательские сессии, их состояние, длительность и причины завершения. Помимо этого, появилась возможность экспорта журнала IP-пакетов и (или) журнала сессий одновременно на несколько различных серверов.

Реализована поддержка протокола BFD для BGP-соседей, который позволяет быстро обнаруживать отказы между соседними маршрутизаторами и сокращать время переключения таблиц маршрутизации.

Расширена ролевая модель. Добавлены новые роли «суперадминистратор» с максимальными полномочиями и «сетевой администратор» с полномочиями управления только сетевой подсистемой и прикладными службами. Также расширены возможности по управлению локальными учетными записям, теперь можно создавать персонализированные учетные записи с разными ролями, независимо от централизованных учетных записей в ViPNet Prime.

«В новой версии мы существенно расширили возможности межсетевого экранирования, контроля веб-трафика, обнаружения и нейтрализации угроз. Была улучшена ролевая модель и расширены сетевые возможности. ViPNet Coordinator HW 5 разрабатывается с учетом требований ФСБ России и ФСТЭК России, включая новые требования к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети, что позволяет использовать его для защиты значимых объектов КИИ, ИСПДн, и ГИС», – отметил Виталий Беличко, руководитель продуктового направления «ИнфоТеКС».

Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 5 (с ПО версии 5.4.2) сертифицирован по требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3, программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 5 (исполнение ViPNet Coordinator VA с ПО версии 5.4.2) сертифицирован по требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС1. Сертификаты ФСБ России №СФ/124-5596 от 22.08.2026 и №СФ/124-5590 от 03.09.2026 соответственно действительны до 31 декабря 2028 г.

Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 5 соответствует требованиям ФСТЭК России к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети по четвертому классу защиты, межсетевым экранам типов А и Б четвертого класса защиты, системам обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты а также требованиям по безопасности информации четвертого уровня доверия. Сертификат № 4831 действителен до 25 июля 2029 г.