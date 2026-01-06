Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские криптошлюзы и серверы на отечественном Linux

«Россети» создают комплексную систему информационной безопасности на основе ПАКов ViPNet и серверов «Аквариус» с Astra Linux и «Касперским».



Комплексная система информационной безопасности

Как выяснил CNews, «Россети» покупают программно-аппаратные комплексы (ПАК) ViPNet и серверы «Аквариус» с Astra Linux на «борту» для создания комплексной системы информационной безопасности. На закупку выделено 412 млн руб.

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованном 30 декабря 2025 г. на сайте госзакупок техническом задании. Заявки на участие в тендера принимают до 16 января 2026 г. Итоги электронного аукциона подведут 23 января.

Группа «Россети» — это один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, указано на сайте компании, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России.

Страница «Россетей» ВКонтакте «Россети» покупают российские серверы «Аквариус» и ПАКи ViPNet

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети «Россетей» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

«Россети Цифра» — компания специализирующаяся на техническом обслуживании и развитии корпоративной и технологической ИТ-инфраструктуры, а также на обеспечении информационной безопасности группы компаний «Россети».

Подробности тендера

Согласно документам, «Россети» хотят купить средства криптографической защиты и межсетевого экранирования на базе решений ViPNet, включающие аппаратные комплексы ViPNet Coordinator IG100, сертификаты на расширенную техническую поддержку сроком на один год, дополнительные лицензии на программные модули Policy Manager и ViPNet Prime, а также резервированные блоки питания.

Инфраструктурную основу сформируют пакеты коммутаторов информационной безопасности TOPAZ с оптическими SFP-модулями различного типа, а также пакеты маршрутизаторов iRZ RL21l с антеннами и блоками питания для обеспечения сетевой связности. Для контроля качества каналов связи закупаются измерительные зонды и агенты wiProbe.

В закупку входят также серверные платформы «Аквариус» T50 в различных конфигурациях. Их базой станет отечественная операционная система «Astra Linux Special Edition» уровня защищенности «Усиленный», соответствующая требованиям ФСТЭК России.

Серверы «построены» на базе двух процессоров Intel Xeon Silver 4210R, с большим объемом оперативной памяти DDR4, SSD-накопителями различной емкости, RAID-контроллерами и резервированными блоками питания.

В их комплектацию также, согласно техническому заданию, входят комплексные средства защиты от «Лаборатории Касперского» для промышленных и корпоративных сетей, включая защиты узлов, серверов и сетевого трафика. Дополнительно в некоторые комплекты входят средства защиты от несанкционированного доступа Secret Net Studio, системы резервного копирования «Кибер Бэкап» и USB-ключи для получения сертифицированных обновлений.

Физическая среда развертывания будет обеспечена телекоммуникационными шкафами напольного исполнения высотой 42 юнитов (U), оснащенными органайзерами, монтажными панелями, полками и системами заземления для обеспечения безопасности и эффективности эксплуатации оборудования.

Вопросы бесперебойного и распределенного электропитания будут решены путем поставки источников бесперебойного питания (ИБП) ENTEL мощностью 5 кВА с аккумуляторными батареями, модулей автоматического ввода резерва (АВР), а также значительного объема кабельной продукции, автоматических выключателей, распределительных шин, розеточных блоков и монтажных аксессуаров, необходимых для создания надежной и функциональной инфраструктуры.