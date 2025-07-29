Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179351
ИКТ 13929
Организации 10829
Ведомства 1480
Ассоциации 1012
Технологии 3485
Системы 25928
Персоны 77229
География 2899
Статьи 1538
Пресса 1232
ИАА 708
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2673
Мероприятия 862

Василенков Александр


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 «Индид» и «ИнфоТеКС» повышают безопасность доступа к учетным данным с помощью средств криптографической защиты 1
09.03.2022 150+ партнёров VideoMost помогут быстро импортозаместить мессенджер с ВКС для десятков миллионов рабочих мест 1
17.02.2021 Средство обеспечения безопасной дистанционной работы Aladdin Liveoffice сертифицировано ФСТЭК России 1
02.02.2021 Вышел релиз программного комплекса ViPNet Client для обновленной ОС «Аврора» 1
23.07.2020 ViPNet Coordinator IG и ViPNet Connect — лауреаты национальной премии «Безопасная информационная среда» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Василенков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 479 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2199 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 459 1
Крок - Croc 1788 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Apple Inc 12346 1
Huawei 4067 1
SAP SE 5357 1
Cisco Systems 5174 1
Oracle Corporation 6783 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Microsoft Corporation 24971 1
Softline - Софтлайн 3058 1
Samsung Electronics 10425 1
Ростелеком 10056 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2063 1
LG Electronics 3647 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
HP Inc. 5726 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2198 1
AT&T Inc 1688 1
China Mobile 413 1
ZTE Corporation 759 1
Базальт СПО - BaseALT 725 1
8610 1
Ред Софт - Red Soft 856 1
Toshiba Corporation 2939 1
Mavenir 16 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1668 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 157 1
Adobe Systems 1563 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Казахтелеком 337 1
HTC Corporation 1501 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Информтехника и Связь 36 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3269 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4562 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13070 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29825 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7797 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8520 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26362 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24945 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12700 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1011 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7238 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 414 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1792 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16459 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3861 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10177 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14728 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4899 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3181 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21370 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1585 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11918 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7183 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30997 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4452 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11706 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12029 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1349 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2091 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 176 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8248 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2593 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16472 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1351 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12485 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6679 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 637 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 1
InfoTeCS - ViPNet Client 92 2
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 322 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 892 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 582 1
Aladdin Liveoffice 12 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 74 1
Linux OS 10390 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 936 1
Новые облачные технологии - МойОфис 832 1
Rakuten Viber 637 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3007 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1873 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 231 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 1
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 27 1
Информтехника ГК - МиниКом 14 1
Мылицын Роман 111 1
Гусев Дмитрий 73 1
Аносов Сергей 15 1
Довгаль Алексей 1 1
Рустамов Рустам 470 1
Свириденко Андрей 98 1
Чепрак Артем 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2347 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 476 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 215 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14320 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 480 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10328 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49846 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2689 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19587 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6591 1
Энергетика - Energy - Energetically 5332 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще