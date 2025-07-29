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Василенков Александр
УПОМИНАНИЯ
Василенков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3269 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4562 2
|Мылицын Роман 111 1
|Гусев Дмитрий 73 1
|Аносов Сергей 15 1
|Довгаль Алексей 1 1
|Рустамов Рустам 470 1
|Свириденко Андрей 98 1
|Чепрак Артем 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
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