«Индид» и «ИнфоТеКС» повышают безопасность доступа к учетным данным с помощью средств криптографической защиты

«Индид», российский разработчик решений в области безопасности айдентити, и «ИнфоТеКС», производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и программного комплекса ViPNet Client 5 для защиты рабочих мест пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

«Индид» и «ИнфоТеКС» развивают технологическое партнерство, чтобы предоставлять клиентам комплексные решения в области защиты учетных данных и ИТ-инфраструктуры. Высокий уровень безопасности обеспечивается за счет контроля доступа пользователей как внутри корпоративного периметра, так и за его пределами.

Комплексное применение продуктов Indeed AM и ViPNet Client 5 позволяет организовать безопасный доступ с многофакторной аутентификацией к ИТ-ресурсам организаций, защищенным технологией ViPNet, при локальном и удаленном подключении. Это гарантирует, что доступ к целевым ресурсам будут получать только авторизованные пользователи.

Система Indeed Access Manager усиливает стандартную парольную аутентификацию в ViPNet Client 5, что помогает уменьшить угрозы, связанные с несанкционированным доступом к ресурсам защищенной сети ViPNet. Чтобы получить доступ к корпоративной сети, пользователи проходят двухфакторную аутентификацию: они указывают свои доменные учетные данные и подтверждают вход с помощью push-уведомления в мобильном приложении Indeed Key. Программный комплекс ViPNet Client 5 защищает сетевое соединение с использованием VPN‑подключения, строящегося на базе криптографических методов защиты. Решение позволяет создавать зашифрованные VPN-каналы, защищает от внешних и внутренних сетевых атак за счет фильтрации трафика с помощью встроенного межсетевого экрана.

«Мы уделяем особое внимание сотрудничеству с российскими разработчиками, чтобы через совместные продукты предлагать зрелые и функциональные решения в сфере безопасности. Это дает возможность повышать киберустойчивость компаний в условиях растущих угроз. Интеграция продуктов Indeed AM и ViPNet Client 5 стала оперативным ответом на запросы наших заказчиков, которые нуждаются в надежной и эффективной защите доступа пользователей через VPN-подключения и внутри корпоративной сети», — отметил Андрей Лаптев, директор продуктового офиса «Индид».

«Благодаря технологическому партнерству с «Индид» мы предлагаем нашим заказчикам решение, которое обеспечивает привычную и надежную защиту каналов связи с простым, но безопасным доступом к корпоративным ресурсам с использованием сценариев усиленной аутентификации», — сказал Александр Василенков, руководитель продуктового направления «ИнфоТеКС».

По результатам испытаний компании подписали сертификат, подтверждающий работоспособность и корректность совместного функционирования системы многофакторной аутентификации Indeed AM с программным комплексом ViPNet Client 5.