Вышел релиз программного комплекса ViPNet Client для обновленной ОС «Аврора»
«Открытая мобильная платформа» и «ИнфоТеКС» успешно завершили тестирование ViPNet Client для ОС «Аврора» 3.2 «Пенза». Программный комплекс ViPNet Client версии 3.1 с поддержкой новой версии мобильной операционной системы «Аврора» 3.2 «Пенза» доступен для заказа. В настоящее время завершаются работы по сертификации продукта на соответствие требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации классов КС1 и КС2.
Программный комплекс ViPNet Client компании «ИнфоТеКС» предназначен для защиты доступа пользователей к корпоративным ресурсам (почте, CRM-системе, базам данных и т.п.), для защиты каналов связи при доступе к системам аудио- и видеоконференций, а также SIP-телефонии. Он может использоваться в государственных информационных системах, на объектах критической информационной инфраструктуры и при работе с персональными данными, в том числе в медицине.
«Сотрудничество между «ИнфоТеКС» и «Открытой мобильной платформой» началось в 2016 году. За это время отечественная мобильная ОС «Аврора» зарекомендовала себя как востребованный и перспективный продукт, — комментирует Александр Василенков, руководитель направления отдела развития продуктов компании «ИнфоТеКС». — Благодаря реализованным в «Авроре» защитным механизмам нам удалось обеспечить соответствие программного комплекса ViPNet Client требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС2, что существенно расширяет возможности использования продукта».
«Доступность для заказа программного комплекса ViPNet Client для нового релиза «Аврора» — очередной качественный шаг на пути расширения экосистемы нашей ОС, — говорит Сергей Аносов, директор продуктакомпании «Открытая мобильная платформа». — Благодаря опыту наших ведущих партнеров, мы имеем возможность строить комплексные решения на стеке лучших российских технологий».
Первая российская мобильная операционная система «Аврора» для смартфонов и планшетов, разработанная компанией «Открытая мобильная платформа», позволяет создавать доверенные решения, которые минимизируют риски утечки или компрометации информации. ОС «Аврора» имеет сертификаты ФСБ России по уровню защиты информации от несанкционированного доступа класса АК2 и ФСТЭК России на соответствие требованиям профиля защиты операционных систем типа «А» 4 класса защиты и по 4 уровню доверия.