Вышел релиз программного комплекса ViPNet Client для обновленной ОС «Аврора»

«Открытая мобильная платформа» и «ИнфоТеКС» успешно завершили тестирование ViPNet Client для ОС «Аврора» 3.2 «Пенза». Программный комплекс ViPNet Client версии 3.1 с поддержкой новой версии мобильной операционной системы «Аврора» 3.2 «Пенза» доступен для заказа. В настоящее время завершаются работы по сертификации продукта на соответствие требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации классов КС1 и КС2.

Программный комплекс ViPNet Client компании «ИнфоТеКС» предназначен для защиты доступа пользователей к корпоративным ресурсам (почте, CRM-системе, базам данных и т.п.), для защиты каналов связи при доступе к системам аудио- и видеоконференций, а также SIP-телефонии. Он может использоваться в государственных информационных системах, на объектах критической информационной инфраструктуры и при работе с персональными данными, в том числе в медицине.

«Сотрудничество между «ИнфоТеКС» и «Открытой мобильной платформой» началось в 2016 году. За это время отечественная мобильная ОС «Аврора» зарекомендовала себя как востребованный и перспективный продукт, — комментирует Александр Василенков, руководитель направления отдела развития продуктов компании «ИнфоТеКС». — Благодаря реализованным в «Авроре» защитным механизмам нам удалось обеспечить соответствие программного комплекса ViPNet Client требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС2, что существенно расширяет возможности использования продукта».

«Доступность для заказа программного комплекса ViPNet Client для нового релиза «Аврора» — очередной качественный шаг на пути расширения экосистемы нашей ОС, — говорит Сергей Аносов, директор продуктакомпании «Открытая мобильная платформа». — Благодаря опыту наших ведущих партнеров, мы имеем возможность строить комплексные решения на стеке лучших российских технологий».