Компании «ИнфоТеКС» и «Аладдин» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов

Компании «ИнфоТеКС», отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации, и «Аладдин», российский разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры предприятий и защиты ее главных информационных активов, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

В ходе разработки нового продукта «ИнфоТеКС» – «ViPNet Сервер многофакторной аутентификации» – было проведено его тестирование на корректность совместной работы с корпоративной системой централизованного управления JaCarta Management System 4LX (JMS 4LX) для Linux, включающей высокопроизводительный сервер аутентификации JaCarta Authentication Server и сервисом Aladdin 2FA компании «Аладдин».

JaCarta Management System 4LX обеспечивает автоматизированный учет и централизованное управление средствами аутентификации и электронной подписи, защищенными носителями информации (например, JaCarta SF/ГОСТ), аппаратными OTP/U2F-токенами, программными аутентификаторами типа PUSH/OTP/Messaging (SMS)/TG-OTP на протяжении всего их жизненного цикла. В состав системы входит JaCarta Authentication Server для предоставления второго фактора аутентификации тем компаниям, кто не готов к развертыванию PKI-инфраструктуры или желающим обеспечить усиленную аутентификацию с использованием одноразовых паролей части своих сотрудников. Сервер Aladdin 2FA обеспечивает связь между сервером аутентификации JaCarta Authentication Server и мобильными устройствами пользователей.

«ViPNet Сервер многофакторной аутентификации» – серверное приложение, которое выполняет роль шлюза между программным комплексом ViPNet Client и сторонней системой аутентификации с целью реализации многофакторной аутентификации пользователей. ViPNet Client – программный комплекс, предназначенный для обеспечения защищенной передачи данных по каналам связи виртуальной сети ViPNet и используемый для защиты рабочих мест корпоративных пользователей. ViPNet Client надежно защищает от внешних и внутренних сетевых атак, обеспечивает защищенную работу с корпоративными данными через зашифрованный канал, в том числе для удаленных пользователей, подключающихся к сети передачи данных с помощью любых каналов связи, включая публичные.

«Мы рады сообщить о завершении совместных работ по интеграции JaCarta Management System 4LX и ViPNet Сервер многофакторной аутентификации. Совместное решение позволит обеспечить двухфакторную аутентификацию пользователей ViPNet Client с помощью сервера аутентификации JaCarta Authentication Server», – сказал Станислав Винарский, менеджер по развитию бизнеса «Аладдин».

«Решения по реализации многофакторной аутентификации позволят укрепить безопасность ИТ-инфраструктуры заказчиков. Совместно с компанией «Аладдин» мы обеспечили безопасное подключение пользователей к закрытому периметру с помощью усиленной аутентификации», – сказал Александр Василенков, руководитель продуктового направления «ИнфоТеКС».