ViPNet Coordinator IG и ViPNet Connect — лауреаты национальной премии «Безопасная информационная среда»

С 20 по 23 июля 2020 г. во Владикавказе прошла 3-я Межрегиональная конференция по информационной безопасности «Инфофорум — Устойчивое развитие», где были подведены итоги всероссийского конкурса и награждены лауреаты премии «Безопасная информационная среда». Две разработки компании «ИнфоТеКС»: индустриальный шлюз безопасности ViPNet Coordinator IG и защищенный корпоративный мессенджер ViPNet Connect, — стали победителями.

ViPNet Coordinator IG, предназначенный для организации безопасной передачи данных и защиты от несанкционированного доступа в промышленных системах, был отмечен как лучшее решение в области информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

Приложение для безопасного общения корпоративных пользователей ViPNet Connect, обеспечивающее конфиденциальность голосовых коммуникаций и безопасную передачу текстовых сообщений и вложений, было названо лучшим защищенным решением в сфере удаленных коммуникаций.

Награждение победителей проходило в рамках конференции «Инфофорум — Устойчивое развитие»; дипломы были вручены Алексею Довгалю, руководителю обособленного подразделения компании «ИнфоТеКС» в Ростове-на-Дону.

Специалисты компании «ИнфоТеКС» приняли участие в деловой части конференции, проходившей в этом году в новом формате. Для проведения круглых столов и пленарного заседания был организован телемост Москва–Владикавказ. На самой площадке прошла выставка решений от ведущих производителей оборудования и решений для обеспечения защиты информации, а также заседание клуба по цифровому развитию и информационной безопасности.

На первом круглом столе, посвященном обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры, выступил заместитель генерального директора компании «ИнфоТеКС» Дмитрий Гусев. В своем докладе «Актуальные вопросы ИБ: взгляд вендора» он рассказал о результатах опроса, проведенного ИнфоТеКС в июне и посвященного нюансам организации удаленной работы, к которой массово обратились компании после введения карантинных мер, с точки зрения информационной безопасности. Также в докладе были затронуты вопросы организации эксплуатации средств защиты и импортозамещения в области ИБ.

Еще один доклад, посвященный современным решениям мобильной безопасности, был представлен на втором круглом столе «Искусство взаимодействия в борьбе с киберугрозами». Его прочитал Александр Василенков, старший менеджер компании «ИнфоТеКС». Докладчик поделился опытом по защите мобильных рабочих мест, полученном в ходе организации удаленной работы сотрудников компании в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.