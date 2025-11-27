«ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5»

Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на соответствие программного комплекса (ПК) ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5» требованиям к СКЗИ класса КС1. ViPNet Client 5 – новое поколение продуктов, предназначенных для обеспечения защищенной передачи данных по каналам связи виртуальной сети ViPNet. ViPNet Client 5 обеспечивает защищенный доступ с рабочих мест пользователя к ресурсам корпоративной сети через каналы связи общего пользования, включая интернет, также обеспечивает защищенный доступ к аудио- и видеоконференциями, системам SIP-телефонии, может использоваться в том числе в системах промышленной автоматизации и защиты ИСУЭ.

ViPNet Client 5 работает на базе единого универсального исходного кода, поддерживает новый протокол IPlir 6, алгоритмы шифрования Магма и Кузнечик, ключи в формате dst и ds5. Новое поколение продукта получило обновление интерфейса, поддержку нескольких профилей на одном устройстве, возможность многофакторной аутентификации и аутентификации с использованием аппаратных токенов.

Руководитель продуктового направления «ИнфоТеКС» Александр Василенков сказал: «Новый ViPNet Client 5 получил значимое функциональное обновление, и мы рады, что первым клиентским продуктом пятого поколения, который получил сертификат ФСБ России, является именно продукт для ОС «Аврора». Это стало результатом плодотворной и быстрой работы «ИнфоТеКС», «Открытой мобильной платформы» и экспертов регулятора в ответ на актуальный запрос рынка. На данный момент сертификат подтверждает соответствие требованиям к СКЗИ класса КС1, но ПК ViPNet Client 5 для ОС «Аврора» разрабатывался с учетом соответствия требованиям к СКЗИ и более высоких классов, КС2 и КС3, сертификаты на которые будут выданы после завершения сертификации ОС «Аврора 5» по классам АК2 и АК3. Отмечу, что ViPNet Client 5 для ОС «Аврора» поддерживает работу как с программным комплексом для настройки и управления защищенной сетью ViPNet Administrator 4, так и с новой системой управления ViPNet Prime».

Начальник продуктовой экспертизы «Открытой мобильной платформы» Сергей Аносов отметил: «Получение сертификата ФСБ России для программного комплекса ViPNet Client 5 под ОС «Аврора» подтверждает высокий уровень безопасности и зрелости нашей платформы. Это важный шаг для расширения экосистемы доверенного ПО. Наши заказчики используют сертифицированные решения «ИнфоТеКС» в доверенных ПАК для защиты данных, доступу к корпоративным ресурсам и для защищенной коммуникации. Мы продолжим развивать платформу «Аврора» и сотрудничать с партнёрами, чтобы предлагать надежные инструменты для работы в критически важных условиях».

ОС «Аврора» — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами компании «Открытая мобильная платформа». Предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов.

Активное развитие, современный интерфейс, сертификация ФСТЭК (А4/УД4) и ФСБ России (АК3/КС3), а также растущая экосистема делает ОС «Аврора» стратегическим выбором российского бизнеса. ОС «Аврора» используется в крупных государственных компаниях и организациях и формирует безопасную мобильную среду, гарантируя защищенный удаленный доступ сотрудников к корпоративным и государственным информационным системам.