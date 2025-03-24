Одна из крупнейших энергокомпаний в мире закупает на сотни миллионов «Касперского», Astra Linux и другое российское ПО

«Россети» покупают ПО «Лаборатории Касперского», «РусБИТех-Астра», «Киберпротекта», «Крипто-Про», «Кода безопасности», ООО «Юзергейта» и «Позитив Текнолоджиз» на 341,7 млн руб. для поддержки своих систем безопасности.



ПО для «Россетей»

Как выяснил CNews, «Россети» закупают ряд ПО российских разработчиков для поддержки своих систем безопасности. Общая стоимость проекта превышает 341,7 млн руб. Организация закупает антивирусы «Касперского», лицензии ОС Astra Linux и ряд другого софта отечественных производителей.

Как указано в документах, закупка производится в связи с истечением срока действия или расширением функционала и увеличением количества ранее приобретенного и используемого программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности возникла необходимость в приобретении новых средств защиты информации.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 12 марта 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 31 марта. Итоги конкурса подведут 23 апреля 2025 г.

Группа «Россети» — это один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, указано на сайте компании, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России.

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети «Россетей» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

Подробности закупки

От «ИнфоТеКС» «Россети» закупают лицензии технической поддержки и расширением функционала программно-аппаратных комплексов ViPNet. Компания покупает более 1200 сертификатов для ViPNet Client for Windows, 1150 сертификатов для ViPNet Client 4U for Linux, а также бессрочные лицензии на ViPNet Prime и его модули Network Visibility System и Policy Management. Отдельное внимание уделено поддержке платформ HW1000, HW2000 и HW5000, которые обеспечивают криптографическую защиту корпоративных и технологических сетей.

От «Лаборатория Касперского» пробретаются решения для кибербезопасности промышленных и корпоративных систем. В перечне — продление лицензий на Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Total Security и Kaspersky Industrial CyberSecurity. Например, 2750 лицензий охватят более 5000 узлов защиты, а специализированные решения для серверов и рабочих станций обеспечат безопасность критической инфраструктуры.

ПО разработки «Позитив Текнолоджиз» необходимо «Россетям» для усиления мониторинга и управления угрозами с помощью продуктов MaxPatrol. В рамках проекта будут переданы лицензии на MaxPatrol Security Information and Event Management для анализа до 10 000 активов, а также премиальная техническая поддержка в режиме 24/7. Отдельно выделены конфигурации для кластерных систем и обработки до 3 000 событий в секунду.

ПО «Киберпротекта» обеспечит резервное копирование данных. «Россетям» предоставят сертификаты поддержки для Cyber Backup Standard Edition на физические серверы и рабочие станции, а также расширенные решения для виртуальных платформ. Например, 83 сертификата покрывают продление защиты для Linux-систем.

От фирмы «Крипто-Про» закупаются средства криптографической защиты. В проект включены 10 бессрочных лицензий на СКЗИ «КриптоПро CSP» для серверов и 1000 лицензий для рабочих мест, что соответствует требованиям ФСБ России к защите данных.

Также «Россети» обновляют поддержку операционной системы Astra Linux Special Edition, производства «РусБИТех-Астра». Покупают сертификаты для рабочих станций и серверов с уровнем защищенности «Усиленный», а также консультации по использованию программного комплекса ALD Pro для управления доменами и устройствами.

Помимо этого, в рамках закупки продлятся подписки на ПО «Юзергейт» Security Updates и гарантийное обслуживание для шлюзов D200 и E1000, включая кластерные решения. Например, техническое сопровождение UserGate E1000 обеспечит защиту трафика без ограничений по числу пользователей.

Закупается и ПО компании «Кейсистемс-Безопасность». «Россетям» необходимы лицензии на программу «АльфаДок» для управления электронными документами, указано в техническом задании. Серверные и клиентские решения продлят защиту персональных данных на год.

Недавно «Россети» проводили похожий тендер

В середине февраля CNews писал о похожем тендере «Россетей». В его рамках закупалось 9616 единиц ПО на сумму 516,5 млн руб.

Компания приобретала продукты от «Лаборатории Касперского», Positive Technologies, «Код Безопасности», «Элтекс», UserGate, «Инфотекс» и других разработчиков.

Закупка была обусловлена необходимостью защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ) энергокомпании в соответствии с Приказом ФСТЭК №235 от 2017 г.