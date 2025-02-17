Российский энергогигант закупает на полмиллиарда ПО «Касперского», Positive Technologies и других поставщиков ИБ

«Россети» опубликовали тендер на закупку 9616 единиц ПО на сумму 516,5 млн руб. Компания закупает решения «Лаборатории Касперского», Positive Technologies, «Код Безопасности», «Элтекс», UserGate и «Инфотекс».



Безопасность на уровне

Как выяснил CNews, «Россети» закупают ряд ПО российских разработчиков для обеспечения информационной безопасности своего электросетевого комплекса. На выделенные 516,5 млн руб. организация закупает решения «Лаборатории Касперского», Positive Technologies, «Код Безопасности», «Элтекс», UserGate, «Инфотекс» и других.

Тендер на приобретение софта был размещен на сайте госзакупок 14 февраля 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 3 марта включительно. Победитель конкурса будет объявлен 3 апреля 2025 г.

Закупка обусловлена необходимостью защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ) энергокомпании в соответствии с Приказом ФСТЭК №235 от 2017 г.

«Россети» «Россети» закупают отечественные решения для информационной безопасности

В техническом задании подчеркивается, что ПО должно работать в едином комплексе подсистем, обеспечивая защиту периметра сетей передачи данных, мониторинг внутренних угроз и соответствие моделям кибербезопасности.

Группа «Россети» — это один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России.

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тысяч мегавольт-ампер (МВА). Через сети Группы «Россети» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав Группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тысяч человек.

Подробности закупки

В соответствии с техническим заданием, компания «Россети» планирует приобрести 9 616 единиц программного обеспечения. Из них 6 324 лицензии будут предоставлены компанией «Лаборатория Касперского» для защиты рабочих станций, серверов и узлов в промышленных сетях от кибератак.

Кроме того, «Россети» приобретут лицензии на 73 продукта разработки Positive Technologies: MaxPatrol SIEM (33 лицензии), MaxPatrol Security Information and Event Management (28 лицензий), PT Industrial Security Incident Manager (3 лицензии) и XSpider (2 лицензии). Эти программы предназначены для управления информационной безопасностью и обнаружения уязвимостей.

От компании «Код Безопасности» «Россети» планируют приобрести 338 единиц программного обеспечения, включая Secret Net Studio и vGate R2. От компании «Элтекс» будет закуплено 2 149 единиц ПО, из которых 1 106 единиц — ECCM-MES и 1 043 единицы — ECCM-ESR.

От компании UserGate «Россети» получат 338 единиц программного обеспечения, включая UserGate (D200, D500, E1000, E3000) и UserGate Log Analyzer.

От компании «Инфотекс» «Россети» приобретут 3 690 единиц программного обеспечения, включая ViPNet Client.

Все приобретаемые лицензии включают обновления и техническую поддержку на два года и предназначены для защиты критической инфраструктуры (электросетевого комплекса) в соответствии с требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России. Основные задачи включают защиту периметра сети, мониторинг угроз, управление доступом и предотвращение кибератак.