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АФТ Репозиторий Ассоциации Финтех
АФТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Snyk 4 1
|Performance Lab - Перфоманс Лаб 32 1
|Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 15 1
|Sonatype 8 1
|JFrog 10 1
|Oracle Corporation 6741 1
|R-Vision - Р-Вижн 164 1
|Qualys 64 1
|Checkmarx 11 1
|Селиванов Андрей 3 1
|Баймашкин Камиль 6 1
|Сергеев Юрий 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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