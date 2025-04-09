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Решения «Инполюс» вошли в Репозиторий Ассоциации ФинТех

Компания «Инполюс», российский разработчик и поставщик интеграционных решений для российских предприятий, работающих в ключевых отраслях отечественной экономики, объявляет о том, что интеграционная шина Inpolus ESB, менеджер сценариев Inpolus Scheduler и реестр сервисов Inpolus Registry включены в репозиторий «Ассоциации ФинТех». Все эти продукты входят в состав семейства решений Inpolus Integration Platform, являющейся сегодня платформой для обеспечения программной интеграции в рамках глобальных ИТ-инфраструктур отечественных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Инполюс».

Сегодня «Ассоциация ФинТех», основанная в 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников отечественного финансового рынка, является площадкой для отбора отечественных программно-аппаратных решений, внедрение которых способно в полной мере обеспечить решение ключевых задач российского финансового рынка в части повышения эффективности обслуживания интересов государства, бизнеса и частных лиц. Одной из задач АФТ является реальная помощь финансовым предприятиям в выборе именно тех решений, которые отвечают их текущим и будущим потребностям, в том числе в части функциональности, совместимости и безопасности. Особенно это становится актуальным при автоматизации сложных многоступенчатых бизнес-процессов.

Таким образом, с включением продуктов «Инполюс» в репозиторий АФТ российский финансовый сектор получил все возможности для полноценной реализации программы импортозамещения на базе отечественных технологий.

«Российский финансовый сектор, пожалуй, является в последние годы одним из наиболее передовых в отечественной экономике. Во многом это связано с широким применением лучших информационных технологий, нацеленностью на использование инновационных подходов и умением их реализовывать на практике, – сказал Дмитрий Грязнов, генеральный директор «Инполюс». – Теперь, когда в портфеле ведущих отечественных разработчиков есть целый набор готовых практик, решений, продуктов и проектов, можно быть уверенным, что здесь нас ждет еще более ускоренное развитие, ведь потребности бизнеса и российские технологии пришли, наконец, к одному знаменателю. Упускать эти возможности просто нельзя».

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