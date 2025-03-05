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Селиванов Андрей


05.03.2025 В R-Vision VM теперь доступна автоматизированная проверка соответствия стандартам безопасности 1
21.08.2024 Вышло первое масштабное обновление системы для управления уязвимостями R-Vision VM 5.4 1
14.05.2024 R-Vision VM: технология управления уязвимостями включена в репозиторий Ассоциации «ФинТех» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Селиванов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 159 2
Microsoft Corporation 24692 1
Qualys 63 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4191 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6219 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2248 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 462 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 857 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 281 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 659 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 890 1
Repository - Репозиторий 876 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3444 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2691 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5335 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3879 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 1
R-Vision VM 13 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4535 2
Google Chrome - браузер 1569 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 35 1
Mozilla Firefox - браузер 1892 1
АФТ - Репозиторий Ассоциации Финтех 3 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1664 1
Баймашкин Камиль 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6197 1
Энергетика - Energy - Energetically 5137 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
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