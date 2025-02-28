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Checkmarx
Checkmarx и организации, системы, технологии, персоны:
|Майстер Леон 2 2
|Павлов Никита 78 2
|Мельникова Анастасия 388 2
|Павлов Андрей 40 1
|Янкин Андрей 35 1
|Черкас Юрий 15 1
|Евдокименко Евгения 1 1
|Мазур Артём 3 1
|Степаненко Василий 42 1
|Аветисян Арутюн 38 1
|Игнатьев Валерий 2 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
|РАН - Российская академия наук 1886 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 170 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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