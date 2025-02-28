Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169833
ИКТ 13229
Организации 10372
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25172
Персоны 72694
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Checkmarx



28.02.2025 Продуманная атака на главный репозиторий Python: вредоносные утилиты выдаются за средства восстановления криптокошельков 1
01.11.2024 В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков 1
01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора 1
19.03.2024 Любителям скачивать пиратский софт в GitHub подсовывали троян, крадущий данные 1
27.07.2023 Впервые цепочки поставок ПО были атакованы с использованием открытого кода 1
21.12.2022 Хакеры завалили крупные репозитории СПО гигантским количеством фишинговых пакетов 1
13.09.2018 ИБ-интеграторам представили новых вендоров в рамках ITD Summit 1
29.06.2018 ITD Group и Checkmarx рассказали об угрозах и уязвимостях в приложениях 1
29.03.2017 В ИСП РАН разработали детектор ошибок в программном коде 1
30.12.2016 «Сервионика» и Checkmarx будут продвигать в России Checkmarx Suite 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Checkmarx и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1435 3
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 10 2
GitHub 833 2
Telegram Group 2034 2
Softline - Софтлайн 2855 1
Информзащита 768 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Skybox Security 29 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
Cyberbit 3 1
SurfSecure 3 1
Samsung Electronics 10296 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Synopsys - Синопсис 36 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 60 1
Cybonet - PineApp Archive-SeCure 5 1
RedCurl - Хакерская группировка 7 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 62 1
Microsoft Corporation 24684 1
Gen Digital - Avast Software 175 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 635 1
Snyk 4 1
JFrog 9 1
Infognito - Brillix 3 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 15 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 153 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Unsplash 843 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 995 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12736 5
Repository - Репозиторий 875 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6211 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7480 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 2
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 46 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4909 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1982 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13816 2
DevOps - Development и Operations 896 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 74 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 575 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5369 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4434 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25553 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6756 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1755 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1456 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5084 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  670 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12121 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1943 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 658 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1114 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 679 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10593 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 1
Script - Скрипт 496 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1138 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 150 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7451 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4524 3
Python PyPI - Python Package Index 33 2
IntelLinx 1 1
Checkmarx CxSuite 1 1
Google Android 14083 1
C# - C Sharp - Язык программирования 332 1
РАН ИСП - Svace 16 1
Sony Playstation Network - PSN 198 1
Google YouTube - Видеохостинг 2763 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 775 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 391 1
Microsoft Azure 1412 1
FreePik 1037 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 48 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 213 1
CCleaner 25 1
C/C++ - Язык программирования 766 1
VueScan Scanner 9 1
OpenText - Fortify 25 1
Brute Ratel C4 4 1
Sliver 11 1
Apple iOS 7853 1
Swordfish Security - AppSec Track 8 1
Swordfish Security - AppSec Code 8 1
Swordfish Security - AppSec Hub 11 1
АФТ - Репозиторий Ассоциации Финтех 3 1
Havoc 7 1
Apple macOS 2076 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 717 1
Synopsys CodeDx 1 1
Microsoft Windows 15744 1
Python - высокоуровневый язык программирования 953 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 144 1
Майстер Леон 2 2
Павлов Никита 78 2
Мельникова Анастасия 388 2
Павлов Андрей 40 1
Янкин Андрей 35 1
Черкас Юрий 15 1
Евдокименко Евгения 1 1
Мазур Артём 3 1
Степаненко Василий 42 1
Аветисян Арутюн 38 1
Игнатьев Валерий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 3
Израиль 2738 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 17 1
Европа Восточная 3080 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17155 1
Канада 4896 1
Германия - Федеративная Республика 12712 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3535 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 1
Украина 7636 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13683 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 741 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11024 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8593 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24285 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4872 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2771 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 626 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 457 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8099 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7886 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11014 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5439 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4692 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1249 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6190 1
Gartner - Гартнер 3561 1
РАН - Российская академия наук 1886 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 170 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343855, в очереди разбора - 766321.
Создано именных указателей - 169833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще