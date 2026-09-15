Индексная книга (каталог) CNews*
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РАН ИСП Svace SAST-сканер, статический анализатор Svacer платформа управления предупреждениями
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 22, упоминаний - 25
РАН ИСП и организации, системы, технологии, персоны:
|Аветисян Арутюн 42 6
|Карпов Роман 82 4
|Сорокин Дмитрий 71 2
|Иванников Виктор 23 2
|Мартиросов Давид 130 2
|Марич Игорь 18 1
|Гуриев Марат 17 1
|Соломатин Иван 10 1
|Вожаков Артём 6 1
|Гусев Кирилл 7 1
|Пономарев Дмитрий 6 1
|Белеванцев Андрей 2 1
|Лапин Дмитрий 6 1
|Игнатьев Валерий 2 1
|Иванов Филипп 4 1
|Карасёв Константин 3 1
|Фатхулин Тимур 9 1
|Чаркин Евгений 318 1
|Бойко Елена 152 1
|Сотин Денис 216 1
|Березин Максим 147 1
|Нестеров Алексей 177 1
|Богачев Игорь 183 1
|Трушкин Константин 60 1
|Евраев Михаил 266 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Меньшов Кирилл 141 1
|Аникин Денис 33 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Лемпицкий Виктор 3 1
|Лютиков Виталий 25 1
|Ветров Дмитрий 8 1
|Петров Андрей 35 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Елистратов Николай 90 1
|Гаврилов Антон 25 1
|Леохин Юрий 8 1
|Heck Larry - Хек Ларри 2 1
|Blake Andrew - Блейк Эндрю 3 1
|Бетсис Павел 101 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.