Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Cisco ACNS Cisco Application and Content Networking System Cisco CDS Cisco Content Delivery System Cisco CI/CD Cisco Continuous integration & Continuous delivery
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.04.2026
|За атаку на совершенно посторонний софт дорого заплатит Cisco 1
|16.02.2011
|Вышла новая версия системы защиты от утечек Zgate 3.0 1
|13.09.2010
|BT Wholesale создает онлайновую видеоплатформу с помощью решения Cisco 2
|11.05.2007
|Cisco модернизировала систему доставки контента 3
|25.02.2005
|В Cisco ACNS найдена "дыра" 1
Публикаций - 5, упоминаний - 8
Cisco ACNS и организации, системы, технологии, персоны:
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168402 1
|Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9239 1
|Пропаганда и агитация 198 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.