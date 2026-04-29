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Cisco ACNS Cisco Application and Content Networking System Cisco CDS Cisco Content Delivery System Cisco CI/CD Cisco Continuous integration & Continuous delivery

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.04.2026 За атаку на совершенно посторонний софт дорого заплатит Cisco 1
16.02.2011 Вышла новая версия системы защиты от утечек Zgate 3.0 1
13.09.2010 BT Wholesale создает онлайновую видеоплатформу с помощью решения Cisco 2
11.05.2007 Cisco модернизировала систему доставки контента 3
25.02.2005 В Cisco ACNS найдена "дыра" 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Cisco ACNS и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5383 3
Google LLC 12800 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 61 1
Yandex - Яндекс 9374 1
VK - Mail.ru Group 3617 1
Microsoft Corporation 25872 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1015 1
Zecurion - Зекурион Рус - SecurIT - Секьюрит 386 1
Yahoo! 3729 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9692 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4606 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 855 1
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 247 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8773 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7754 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 252 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7581 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 181 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 94 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7958 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2051 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14888 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5534 1
Proxy-server Reverse - функциональность обратного прокси-сервера 36 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1386 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3877 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18277 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2501 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35843 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8478 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 457 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17109 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23811 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13605 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 534 1
Proxy-server - Прокси-сервер 349 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33922 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 487 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9603 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3415 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1464 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13806 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9854 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1419 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10320 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Squid - прокси-сервер 42 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 186 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Zecurion Zgate DLP Traffic Control - Zecurion DLP 88 1
Google Talk - GTalk 45 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
Nigma.ru - Нигма - Российская интеллектуальная метапоисковая система 46 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 204 1
Myspace IM 4 1
Cisco IP NGN - Cisco IP New Generation Network 16 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 515 1
Google - Gmail 1029 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 895 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 1
Россия - РФ - Российская федерация 168402 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9239 1
Пропаганда и агитация 198 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 245 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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