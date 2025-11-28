Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186244
ИКТ 14449
Организации 11202
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3533
Системы 26422
Персоны 80234
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Havoc


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


28.11.2025 Группа Tomiris атакует дипломатические службы и другие госучреждения в России и СНГ 1
28.11.2025 Россия под атакой. Госучреждения и дипломатические службы России под волной кибератак 1
18.11.2024 Сисадмины виноваты в каждом третьем взломе российских компаний 1
01.10.2024 Bi.Zone: хакеры отказываются от вредоносных программ в пользу редких инструментов для пентеста 1
27.07.2023 Впервые цепочки поставок ПО были атакованы с использованием открытого кода 1
29.06.2008 Анонс Diablo 3 1
28.06.2008 Diablo 3 анонсирован! 1
15.02.2007 Stranglehold. Видео 1
23.01.2007 Stranglehold прибудет летом 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Havoc и организации, системы, технологии, персоны:

Blizzard Entertainment 334 2
Warner Bros. - Midway Games - Midway Amusement Games - Midway Manufacturing - Bally Midway 40 2
Midway 109 2
Новый диск 960 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 460 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1579 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 793 1
Checkmarx 14 1
RedCurl - Хакерская группировка 7 1
Microsoft - LinkedIn 681 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5763 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3449 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4779 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1474 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72873 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13596 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 758 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17805 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9745 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31567 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5239 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4536 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26020 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 851 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 896 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1266 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1749 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8144 2
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 153 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2323 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16676 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17076 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4042 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 243 1
NPM-репозиторий - Node Package Manager - дефолтный пакетный менеджер для JavaScript 5 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5328 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5880 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57085 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31875 1
SBOM - Software Bill of Materials - Software supply chain - Цепочки поставок ПО - Реестр сторонних компонентов программных проектов 50 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21950 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12341 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11289 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1415 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17105 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5370 1
Repository - Репозиторий 1044 1
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 64 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 570 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7689 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1206 1
Epic Games - Unreal Engine 322 2
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 157 2
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 62 2
Warner Bros. - Midway Games - Stranglehold - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 30 2
Sliver 11 1
Brute Ratel C4 6 1
FreePik 1416 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 135 1
Microsoft Azure 1457 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 61 1
Скулкин Олег 57 2
Yun-Fat Chow - Юн-Фат Чоу 13 2
Woo John - Ву Джон 15 2
Колокольцев Владимир 44 1
Мельникова Анастасия 431 1
Россия - РФ - Российская федерация 156365 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1778 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13560 1
Германия - Федеративная Республика 12928 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 1
Канада 4984 1
Украина 7784 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 510 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11415 3
Физика - Physics - область естествознания 2826 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3697 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3025 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8516 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51159 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5843 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54876 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1324 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6077 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8230 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6241 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1423 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10712 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 610 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403352, в очереди разбора - 733397.
Создано именных указателей - 186244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще