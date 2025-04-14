Разделы

NPM Network Performance Monitor Управление производительностью приложений NPMD Network Performance Monitoring and Diagnostic Мониторинг и диагностика производительности сети

СОБЫТИЯ


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


14.04.2025 В центральном репозитории JavaScript найден троян, тайно атакующий криптокошельки

Троянизируй это В репозитории npm выявлен еще один вредоносный пакет, который уже успели скачать более 330 раз. С его помощ
31.03.2025 Вредоносный код втихаря загрузили в десяток репозиториев для JavaScript

Крипто в прицеле Сразу десять репозиториев npm оказались заражены вредоносным кодом с очевидной целью атаковать использующих их разработ
27.03.2025 Библиотека npm обзавелась вредоносным содержимым и раздает криптомайнеры

Сама невинность В репозитории npm уже более года располагается вредоносная библиотека, пишут исследователи компании Checkma
29.07.2022 «Лаборатория Касперского»: новая вредоносная кампания распространяется через заражённые пакеты NPM с открытым исходным кодом

, а также отслеживали действия своих жертв. Атакующие использовали четыре заражённых пакета, распространяющие вредоносные программы Volt Stealer и Lofy Stealer в репозитории с открытым исходным кодом NPM. NPM-репозиторий — это общедоступная коллекция пакетов с открытым исходным кодом, широко используемых во внешних веб-приложениях, мобильных приложениях, роботах и роутерах, а также д
15.01.2020 В JavaScript затесался вредоносный пакет, ворующий данные из UNIX-систем

1337-ный вор Эксперты по безопасности репозитория npm ликвидировали вредоносный пакет JavaScript, кравший важные данные из систем, работающих под управлением UNIX. Вредоносный пакет под именем 1337qq-js был найден в репозитории npm, одн
28.06.2017 Российский программист спас сообщество JavaScript от массовых взломов

Прямая и косвенная угрозы По итогам изысканий российского программиста компания Npm Inc., занимающаяся развитием платформы Node.js для трансляции JavaScript в машинный код, запустила массовую смену паролей участников проекта. Накануне выяснилось, что около 52% аккаунтов в

29.03.2002 "ПроЛАН" выпустила программный продукт NPM Analyst

Компания "ПроЛАН" объявила о выпуске нового программного продукта - NPM Analyst. Данный продукт предназначен для сквозной диагностики корпоративных сетей и управления производительностью корпоративных сетей на принципах SLA (Service Level Agreement). Сквозная (
15.06.1999 3Com представила DynamicAccess Network Performance Manager 2.0

Компания 3Com представила вторую версию DynamicAccess Network Performance Manager. Этот пакет предназначен для мониторинга LAN-сети и точного выявления ошибок в ее работе и их причин. Продажа пакета начнется с третьего квартала текущ

