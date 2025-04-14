Получите все материалы CNews по ключевому слову
NPM Network Performance Monitor Управление производительностью приложений NPMD Network Performance Monitoring and Diagnostic Мониторинг и диагностика производительности сети
- Система мониторинга Network Performance Monitoring (NPM) позволяет целостно оценивать работоспособность различных компонентов инфраструктуры: транспортной, региональной и магистральной сетей, коммутаторов, ЦОДов, сервиса контроля качества IP-ТВ, систем электропитания оборудования, датчиков температуры.
- APM - Application Performance Management
Управление производительностью приложений
|14.04.2025
|
В центральном репозитории JavaScript найден троян, тайно атакующий криптокошельки
Троянизируй это В репозитории npm выявлен еще один вредоносный пакет, который уже успели скачать более 330 раз. С его помощ
|31.03.2025
|
Вредоносный код втихаря загрузили в десяток репозиториев для JavaScript
Крипто в прицеле Сразу десять репозиториев npm оказались заражены вредоносным кодом с очевидной целью атаковать использующих их разработ
|27.03.2025
|
Библиотека npm обзавелась вредоносным содержимым и раздает криптомайнеры
Сама невинность В репозитории npm уже более года располагается вредоносная библиотека, пишут исследователи компании Checkma
|29.07.2022
|
«Лаборатория Касперского»: новая вредоносная кампания распространяется через заражённые пакеты NPM с открытым исходным кодом
, а также отслеживали действия своих жертв. Атакующие использовали четыре заражённых пакета, распространяющие вредоносные программы Volt Stealer и Lofy Stealer в репозитории с открытым исходным кодом NPM. NPM-репозиторий — это общедоступная коллекция пакетов с открытым исходным кодом, широко используемых во внешних веб-приложениях, мобильных приложениях, роботах и роутерах, а также д
|15.01.2020
|
В JavaScript затесался вредоносный пакет, ворующий данные из UNIX-систем
1337-ный вор Эксперты по безопасности репозитория npm ликвидировали вредоносный пакет JavaScript, кравший важные данные из систем, работающих под управлением UNIX. Вредоносный пакет под именем 1337qq-js был найден в репозитории npm, одн
|28.06.2017
|
Российский программист спас сообщество JavaScript от массовых взломов
Прямая и косвенная угрозы По итогам изысканий российского программиста компания Npm Inc., занимающаяся развитием платформы Node.js для трансляции JavaScript в машинный код, запустила массовую смену паролей участников проекта. Накануне выяснилось, что около 52% аккаунтов в
|29.03.2002
|
"ПроЛАН" выпустила программный продукт NPM Analyst
Компания "ПроЛАН" объявила о выпуске нового программного продукта - NPM Analyst. Данный продукт предназначен для сквозной диагностики корпоративных сетей и управления производительностью корпоративных сетей на принципах SLA (Service Level Agreement). Сквозная (
|15.06.1999
|
3Com представила DynamicAccess Network Performance Manager 2.0
Компания 3Com представила вторую версию DynamicAccess Network Performance Manager. Этот пакет предназначен для мониторинга LAN-сети и точного выявления ошибок в ее работе и их причин. Продажа пакета начнется с третьего квартала текущ
