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Woo John Ву Джон
СОБЫТИЯ
|15.08.2014
|Лучшие игры первой половины 2014 года для iOS, часть II 1
|09.10.2007
|Обзор Stranglehold. Дым, пыль, кровь и осколки 2
|09.10.2007
|Обзор Stranglehold. Дым, пыль, кровь и осколки 2
|28.09.2007
|Видеоподкаст "Боевого Народа" 1
|18.09.2007
|Stranglehold в продаже 1
|17.09.2007
|Stranglehold в печати 1
|11.09.2007
|Демо Stranglehold для PS3 2
|07.08.2007
|Midway Summit Moscow. Как это было 1
|30.07.2007
|Stranglehold: Видео 1
|12.07.2007
|Stranglehold: Е3-видео и скриншоты 1
|09.07.2007
|Stranglehold: Видео 1
|22.06.2007
|Stranglehold: Видео 1
|18.06.2007
|Stranglehold: Видео 1
|08.06.2007
|Stranglehold по-русски 1
|15.02.2007
|Stranglehold. Видео 2
|23.01.2007
|Stranglehold прибудет летом 2
Публикаций - 17, упоминаний - 22
Woo John и организации, системы, технологии, персоны:
|Warner Bros. International Television Distribution 289 1
|EPIC Telecom Invest 212 1
|Warner 540 1
|Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.