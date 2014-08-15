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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
ИКТ 15374
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Мероприятия 894

Woo John Ву Джон

СОБЫТИЯ


15.08.2014 Лучшие игры первой половины 2014 года для iOS, часть II 1
09.10.2007 Обзор Stranglehold. Дым, пыль, кровь и осколки 2
09.10.2007 Обзор Stranglehold. Дым, пыль, кровь и осколки 2
28.09.2007 Видеоподкаст "Боевого Народа" 1
18.09.2007 Stranglehold в продаже 1
17.09.2007 Stranglehold в печати 1
11.09.2007 Демо Stranglehold для PS3 2
07.08.2007 Midway Summit Moscow. Как это было 1
30.07.2007 Stranglehold: Видео 1
12.07.2007 Stranglehold: Е3-видео и скриншоты 1
09.07.2007 Stranglehold: Видео 1
22.06.2007 Stranglehold: Видео 1
18.06.2007 Stranglehold: Видео 1
08.06.2007 Stranglehold по-русски 1
15.02.2007 Stranglehold. Видео 2
23.01.2007 Stranglehold прибудет летом 2

Публикаций - 17, упоминаний - 22

Woo John и организации, системы, технологии, персоны:

Midway 110 13
Новый диск 963 11
Warner Bros. - Midway Games - Midway Amusement Games - Midway Manufacturing - Bally Midway 40 11
Microsoft Corporation 25775 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Epic Games 172 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Capcom 290 1
Atari 159 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
Square Enix 215 1
THQ 299 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 1
Ubisoft Massive - Massive Entertainment 39 1
Bandai Namco Entertainment 118 1
Midway Newcastle 3 1
THQ - Midway San Diego 2 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Warner 540 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 14
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
Clone - Клонирование 540 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
Joystick - Джойстик 1149 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 1
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 104 1
Warner Bros. - Midway Games - Stranglehold - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 31 16
Epic Games - Unreal Engine 337 14
Havoc 10 2
Epic Games - Unreal Tournament 66 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 2
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 51 2
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 75 2
Koei Tecmo - Dynasty Warriors 15 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
Apple - App Store 3109 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
Sony Playstation Store - PS Store 81 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Ubisoft - Massive Entertainment World in Conflict - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 62 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 1
Square Enix - Battlestation 41 1
Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 1
Yun-Fat Chow - Юн-Фат Чоу 13 12
Capps Mike - Каппс Майк 3 1
Thompson Jack - Томпсон Джек 13 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 12
США - Иллинойс - Чикаго 440 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Швеция - Королевство 3782 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
США - Калифорния - Сан-Диего 370 1
Австро-Венгрия - Австро-Венгерская империя - Österreich-Ungarn 11 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Зоология - Животные - Птицы - Голуби - Columba - Голубиная почта - Pigeon mail 31 2
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Английский язык 7030 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 4
Fortune 211 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Warner Bros. - Midway Summit - Midway Gamers' Day 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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