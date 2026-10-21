Индексная книга (каталог) CNews*
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Adata SSD Adata Swordfish SSD Adata SSD Toolbox Adata SR SSD Adata Falcon SSD
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 44, упоминаний - 54
Adata SSD и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 4
|Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 17 2
|OWASP - Open Web Application Security Project 157 1
|Сергеев Юрий 22 8
|Пинаев Александр 6 3
|Высоцкий Владимир 33 2
|Шабалин Юрий 31 2
|Аскерова Альбина 5 2
|Фигуркина Дарья 4 2
|Анников Павел 2 2
|Иванов Андрей 64 2
|Лазаренко Дмитрий 111 1
|Blass Evan - Бласс Эван 37 1
|Анисимов Алексей 25 1
|Прокофьев Антон 14 1
|Соломатин Иван 10 1
|Григорьев Максим 60 1
|Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 1
|Качалин Игорь 8 1
|Шубаев Артур 3 1
|Шапиро Роман 12 1
|Heifetz Jascha - Хейфец Яша 1 1
|Орденова Ольга 10 1
|Griffith Mike - Гриффит Майк 3 1
|Башарина Екатерина 1 1
|Озерная Оксана 2 1
|Гадай Александр 1 1
|Асхабов Магомед 3 1
|Дюбченко Андрей 1 1
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
|Gartner - Гартнер 3679 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.