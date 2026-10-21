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Adata SSD Adata Swordfish SSD Adata SSD Toolbox Adata SR SSD Adata Falcon SSD

СОБЫТИЯ

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21.10.2026 ГК Swordfish Security привлекла инвестиции для развития направлений защиты ИИ-систем и безопасной разработки ПО 1
08.10.2026 Swordfish Security обновили фреймворк оценки AI Security 1
24.09.2026 Swordfish Security представила обновленный фреймворк оценки AI Security 1
25.08.2026 ГК «Солар» сформировала портфель технологий для защиты ПО от рисков ИИ в разработке 1
21.07.2026 «Почта России» масштабировала процессы безопасной разработки с Swordfish Security 1
24.03.2026 ГК Swordfish Security нарастила объем выручки на 52% в 2025 на фоне роста интереса к защите ИИ 1
24.03.2026 ИИ-плагин в Solar appScreener в 10 раз ускоряет безопасную разработку софта 1
20.11.2025 ИБ-компания Swordfish Security разместила на Mos.Hub курсы по информационной безопасности 1
14.11.2025 Swordfish Security опубликовали фреймворк безопасности искусственного интеллекта 1
05.11.2025 С помощью Solar appScreener проверено более 100 млрд строк кода за 10 лет 1
15.10.2025 Swordfish Security представила AI Security фреймворк для российского рынка 1
03.09.2025 Swordfish Security выступит партнером двух магистратур по информационной безопасности 1
18.08.2025 Оператор платежной системы «Мир» доверил оценку безопасности платежных решений лаборатории Swordfish Security 1
16.07.2025 Swordfish Security: двум из трех программистов нужно поступать «в первый класс» по безопасной разработке 1
26.02.2025 Спрос на специалистов по LLM Security в 2025 г. вырастет на четверть 1
29.01.2025 ГК Swordfish Security стала членом Ассоциации ФинТех 1
28.01.2025 ГК Swordfish Security стала участником Консорциума исследований безопасности технологий искусственного интеллекта при Минцифры 1
14.01.2025 ГК Swordfish Security вошла в топ-50 крупнейших ИБ-компаний России по версии CNews 1
27.11.2024 Фабрика компетенций Swordfish Security поможет снять острый дефицит кадров в кибербезопасности 1
02.10.2024 Сотрудники ГК Swordfish Security стали резидентами «Кибердома» в Москве 1
01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора 1
24.07.2024 Legend 970 Pro – новый SSD от Adata 1
26.06.2024 VK Cloud интегрировали Dev Platform с инструментами безопасной разработки 1
06.07.2023 Adata объявляет о выходе Legend 970 PCIe Gen5 SSD 1
05.06.2021 Как проверить, сколько осталось жить вашему SSD 1
20.05.2020 Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4 6
28.06.2018 Adata представила SSD-накопители SR2000 корпоративного уровня 1
16.05.2018 Самые ожидаемые смарт-часы 2018 года 1
31.07.2017 Самые ожидаемые смарт-часы 1
15.06.2017 Adata представила промышленный SSD IM2P3388 с интерфейсом PCIe 1
03.11.2016 Adata представила SSD Ultimate SU800 на флеш-памяти 3D NAND 1
07.09.2016 Представлен смартфон-монстр на 3 процессорах с памятью больше 1 ТБ 1
07.07.2016 Google создает собственных «убийц» Apple Watch 1
21.08.2014 Adata выпустила SSD ISMS312 промышленного назначения 6
14.08.2014 Adata выпустила 2,5-дюймовые SSD промышленного класса 1
22.05.2014 Adata выпустила новые SSD с контроллером SMI 1
02.04.2014 Adata Technology представила новую линейку SSD 1
31.05.2011 Запущена бета-версия браузера Opera Swordfish 1
29.07.2008 Activision пересматривает список игр Vivendi 1
27.03.2008 Анонс 50 Cent 2 1

Публикаций - 44, упоминаний - 54

Adata SSD и организации, системы, технологии, персоны:

Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 51 19
Adata Technology 133 11
Apple Inc 13336 4
Google LLC 12843 3
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 180 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 546 3
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 84 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 3
Softline - Софтлайн 3830 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3251 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 137 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1464 3
Checkmarx 18 2
Pebble Technology 72 2
Swordfish Studios 3 2
Samsung Electronics 11177 2
Microsoft Corporation 25913 2
Intel Corporation 12898 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5128 2
Blizzard Entertainment 343 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Otello Corporation - Opera Software 340 1
ИИ-Технологии 339 1
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 596 1
Turing Robotic Industries - QSAlpha 3 1
Microsoft - Activision Blizzard - Vivendi Games - CUC Software - Cendant Software - Havas Interactive - Vivendi Universal Interactive Publishing - Vivendi Universal Games - High Moon Studios - Sammy Entertainment - Sammy Studios 93 1
Ubisoft Massive - Massive Entertainment 39 1
Starbreeze Studios 33 1
Monolith Productions 33 1
BBK OnePlus 304 1
Sonatype 12 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Luntry - Лантри - КлаудРан 37 1
Почта России - Почта Диджитал 7 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 270 1
Snyk 6 1
JFrog 12 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway - Хексвей 17 1
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 28 1
X Corp - Twitter 2944 1
Yandex - Яндекс 9450 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 2
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 10 1
KGI Securities 50 1
Warner 541 1
Кибердом 49 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 1
Advance Capital - Адванс Капитал 7 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 99 1
Dexcom 2 1
Почта России ПАО 2406 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 299 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5906 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 190 2
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5805 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 4
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 17 2
OWASP - Open Web Application Security Project 157 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36329 18
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 459 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 14
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 461 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3854 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7842 9
NAND flash memory - флеш-память - NAND 2D flash memory - NAND 3D flash memory 783 9
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 146 8
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти - Flash memory - Флеш-память 2841 6
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 862 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16918 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10928 6
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1027 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10574 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6377 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13212 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13413 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1620 5
Кибербезопасность - AI Security - Безопасный (доверенный, корпоративный) искусственный интеллект - Trusted AI - Shadow AI, Теневой ИИ - prompt injection, инъекция в запрос - AI Security Posture Management - управление защищенностью ИИ - MLSecOps 135 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27289 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55238 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12565 5
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1680 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8844 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26655 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1665 5
LDPC - Low-Density Parity Check - Алгоритм выявления и исправления ошибок 26 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13734 4
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 67 4
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 104 4
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 169 4
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 89 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2676 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14941 4
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1650 4
SATA - S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 55 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8571 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37052 4
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 342 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5937 8
Ubisoft - Massive Entertainment World in Conflict - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 62 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 62 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 248 3
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3049 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5283 3
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 3
Swordfish Security - SAIMM 3 3
Google Android 15411 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2289 3
Microsoft Windows 17078 3
Oracle Java - язык программирования 3510 3
Google Android Wear OS 112 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4211 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 598 3
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 138 2
Microsoft Surface Phone 20 2
Adata Migration Utility 2 2
Microsoft Surface Watch 2 2
Swordfish Security - AppSec Hub 27 2
Swordfish Security - AppSec Track 23 2
Linux OS 11726 2
Microsoft Surface - Планшет 453 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 743 2
Docker - Платформа распределённых приложений 575 2
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 95 1
Epic Games - Unreal Engine 344 1
Nvidia GPU Turing 41 1
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 54 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 135 1
Google Pixel Buds - Наушники 9 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память - серия SSD 192 1
Adata Data Shaping 5 1
God of War - компьютерная игра 51 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 62 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
Turing Phone 3 1
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 122 1
Сергеев Юрий 22 8
Пинаев Александр 6 3
Высоцкий Владимир 33 2
Шабалин Юрий 31 2
Аскерова Альбина 5 2
Фигуркина Дарья 4 2
Анников Павел 2 2
Иванов Андрей 64 2
Лазаренко Дмитрий 111 1
Blass Evan - Бласс Эван 37 1
Анисимов Алексей 25 1
Прокофьев Антон 14 1
Соломатин Иван 10 1
Григорьев Максим 60 1
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 1
Качалин Игорь 8 1
Шубаев Артур 3 1
Шапиро Роман 12 1
Heifetz Jascha - Хейфец Яша 1 1
Орденова Ольга 10 1
Griffith Mike - Гриффит Майк 3 1
Башарина Екатерина 1 1
Озерная Оксана 2 1
Гадай Александр 1 1
Асхабов Магомед 3 1
Дюбченко Андрей 1 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
Россия - РФ - Российская федерация 169438 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55206 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 2
Мировой океан - World Ocean 532 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 805 1
Канада - Калгари 31 1
Южная Корея - Республика 7133 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 1
Швеция - Королевство 3802 1
Финляндия - Финляндская Республика 3711 1
Канада 5099 1
США - Калифорния - Купертино 282 1
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Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Gartner - Гартнер 3679 1
Swordfish Security - Swordfish Academy 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 232 1
РАН - Российская академия наук 2155 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 183 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Capture the Flag - CTF 60 1
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