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Performance Lab Перфоманс Лаб
Перфоманс Лаб - участник рынка обеспечения качества и высокой производительности ИТ. Занимается всеми видами тестирования сложных ИТ-систем, аудитом, оптимизацией производительности, разработкой собственных решений и многим другим. Продукты и услуги Перфоманс Лаб востребованы в финансовом секторе, ритейле, телекоме, медицине и других секторах бизнеса в России и за рубежом.
Performance Lab и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 180 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1449 2
|Каширский Владимир 6 6
|Кутузов Максим 21 4
|Ковалев Юрий 4 3
|Никитин Руслан 3 3
|Макаров Александр 44 2
|Лящ Михаил 46 1
|Дырмовский Дмитрий 135 1
|Генс Филипп 41 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Дворянский Александр 18 1
|Кавешников Константин 1 1
|Еремеев Сергей 25 1
|Пудов Дмитрий 44 1
|Данилова Наталья 2 1
|Горшкова Алена 3 1
|Флоринский Алексей 8 1
|Чиков Сергей 18 1
|Николаева Мария 3 1
|Кучугин Илья 42 1
|Анищук Наталья 30 1
|Кузнецова Лариса 13 1
|Чугунов Евгений 14 1
|Осьминин Евгений 4 1
|Кувшинов Владимир 2 1
|Чечулин Сергей 1 1
|Едельсков Алексей 1 1
|Налётова Ирина 1 1
|Петухов Максим 13 1
|Колесник Дмитрий 1 1
|Бурилов Андрей 109 1
|Тятюшев Максим 112 1
|Горбачев Алексей 2 1
|Филатов Денис 1 1
|Чашкин Леонид 1 1
|Вишнеков Андрей 1 1
|Чуйко Даниил 1 1
|Красноперов Сергей 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3287 2
|Gartner - Гартнер 3570 1
|Moody's Investors Service 136 1
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