Performance Lab - Перфоманс Лаб

Перфоманс Лаб - участник рынка обеспечения качества и высокой производительности ИТ. Занимается всеми видами тестирования сложных ИТ-систем, аудитом, оптимизацией производительности, разработкой собственных решений и многим другим. Продукты и услуги Перфоманс Лаб востребованы в финансовом секторе, ритейле, телекоме, медицине и других секторах бизнеса в России и за рубежом.