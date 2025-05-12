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Performance Lab Перфоманс Лаб

Performance Lab - Перфоманс Лаб

Перфоманс Лаб - участник рынка обеспечения качества и высокой производительности ИТ. Занимается всеми видами тестирования сложных ИТ-систем, аудитом, оптимизацией производительности, разработкой собственных решений и многим другим. Продукты и услуги Перфоманс Лаб востребованы в финансовом секторе, ритейле, телекоме, медицине и других секторах бизнеса в России и за рубежом.  

Судебные дела (28) на сумму 280 977 348 ₽
в качестве истца (18) на сумму 158 880 363 ₽
в качестве ответчика (4) на сумму 27 834 423 ₽


12.05.2025 «Перфоманс Лаб» завершила проект по повышению качества и производительности КЭДО HRlink 1
29.11.2024 «Перфоманс Лаб» представила обновленную версию DataSan: решение для защиты данных в условиях ужесточения законодательства 1
12.11.2024 «Перфоманс Лаб»: качество подготовки новичков в ИТ снижается 1
23.09.2024 «Перфоманс Лаб» обновила решение для нагрузочного тестирования Boomq 1
10.09.2024 При поддержке компании «Перфоманс Лаб» студенты магистратуры НИУ ВШЭ института МИЭМ освоили навыки тестирования и обеспечения качества ИТ-платформ. 2
15.07.2024 Компания «Перфоманс Лаб» представляет новую технологию тестирования производительности SAP 1
15.07.2024 «СберТех» сообщает о кадровых изменениях 1
05.07.2024 «Перфоманс Лаб» запустила новую услугу по оптимизации производительности «1С» 1
14.03.2024 Исследование «Перфоманс Лаб»: облачное тестирование, виртуализация и контейнеризация — будущее тестовых сред 1
06.03.2024 Резидент «Сколково» вывел на рынок новое решение для деперсонализации базы данных DataSan 1
05.03.2024 Исследование «Перфоманс Лаб»: Несмотря на нестабильность автотестов, нехватку компетенций и высокую стоимость внедрения, 80% команд успешно автоматизируют тестирование в России. 1
16.02.2024 Опрос: Самые востребованные инструменты тестирования в России 1
14.02.2024 Исследование: ситуация на рынке труда тестирования в России 1
01.12.2022 «Перфоманс лаб» анонсирует новые решения и услуги 1
25.04.2022 Решение «Бумк энтерпрайз» помогло кратно повысить производительность запускаемой СЭД в ДИТиС ЯНАО 1
29.03.2022 «Перфоманс Лаб» успешно протестировал новую программу лояльности сети лабораторий «Гемотест». 2
17.09.2021 Компания «Перфоманс лаб» анонсировала полнофункциональное доработанное решение Boomq 1
26.07.2021 В «Рексофт» назначен заместитель директора 1
23.07.2021 «Перфоманс лаб» повысила производительность сайта ритейлера по продаже обуви Birkenstock перед сезоном распродаж более чем в два раза. 1
22.03.2021 Исследование: 75% банков привлекают аутсорсинг-команды для тестирования своих ИТ-систем 1
09.03.2021 В финансовой сфере Agile использует 91% банковских организаций 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
17.08.2020 «Перфоманс Лаб» выпустила новый инструмент нагрузочного тестирования Boomq Enterprise 1
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко» 1
11.12.2018 Объем российского рынка аутсорсинга услуг тестирования ИТ-систем достиг 12,9 млрд руб 1
01.11.2018 Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам 1
08.04.2016 Банк из списка топ-10 заменит процессинговую платформу 1
25.02.2016 Сергей Чиков: «Почта Банк» будет использовать ИТ-аутсорсинг 1
14.09.2015 Исследование: Центры тестирования ПО российских компаний пока не демонстрируют бизнес-эффективность 1
27.04.2015 Организация тестирования: от единичных проектов к единому центру управления качеством 1
09.10.2013 Комитет по информатизации Саратовской области протестировал региональные электронные услуги 1
29.12.2012 ВТБ24 объявил итоги ряда ИТ-тендеров 1
13.09.2011 В Москве пройдет конференция, посвященная тестированию и качеству ИС 1

Публикаций - 33, упоминаний - 35

Performance Lab и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 529 5
Oracle Corporation 6754 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 4
Microsoft Corporation 24814 3
Softline - Софтлайн 2955 3
АйТи - Аплана Группа компаний 173 3
SAP SE 5326 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2187 2
Samsung Electronics 10361 2
Citrix Systems 821 2
Крок - Croc 1784 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 2
Atlassian 122 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 223 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 132 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 2
Ростелеком 9892 2
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 12 2
Yandex - Яндекс 7664 1
Intel Corporation 12295 1
HP Inc. 5715 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1645 1
Корус Консалтинг ГК 1250 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 1
Diasoft - Диасофт 924 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Код Безопасности 644 1
Inventive Retail Group 76 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 70 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 43 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 7
Альфа-Банк 1793 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1424 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1680 4
ВТБ - ВТБ24 666 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1227 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 198 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 3
ГПБ - Газпромбанк 1104 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 368 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ингосстрах СПАО 433 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1064 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
LEGO 247 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Почта России ПАО 2153 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2491 1
X5 Group - Перекрёсток 568 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 1
Синара Банк - ДелоБанк 45 1
Illumina 11 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 33 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Газпром нефть 634 1
Birkenstock - Биркеншток 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1928 1
Федеральное казначейство России 1810 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2745 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2808 1
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 286 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1139 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
День молодёжи - 27 июня 934 1
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